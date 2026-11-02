Ηράκλειο - Παγκρήτιο συλλαλητήριο συνταξιούχων: "Όχι στα επιδόματα πείνας, απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις"

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Σε δυναμικές κινητοποιήσεις προχωρούν τα Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία Ηρακλείου (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημοσίου, Σωμάτων Ασφαλείας), αντιδρώντας στην κυβερνητική πολιτική και διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για το εισόδημά τους.

Με κοινή τους ανακοίνωση, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων καταγγέλλουν την παροχή ανεπαρκών επιδομάτων αντί για πραγματικές αυξήσεις και απευθύνουν μαζικό κάλεσμα για συμμετοχή στο επερχόμενο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο.

Η ανακοίνωση

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο που θα γίνει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 4 Νοέμβρη 2026 στην Πλατεία των Λιονταριών και ώρα 11.00 πμ.

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες Μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη ,στην Αθήνα και την μεγάλη κοροϊδία της κυβέρνησης, στους απόμαχους της δουλειάς , δίνοντας επιδόματα πείνας ,αντί για πραγματικές αυξήσεις και αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος μας.

Σας καλούμε σε στράτευση, με μαζική συμμετοχή και απαίτηση για πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας .

Δεν έχομε άλλη επιλογή ,η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων και την συνεχιζόμενη ακρίβεια έχει γίνει ανυπόφορη .

Εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδης καθημερινές τους ανάγκες . Δεν τους φθάνουν τα χρήματα να πληρώσουν ενοίκιο , ρεύμα ,φαγητό .φάρμακα υγεία.

Αντί να καλυτερεύει η ζωή μας σήμερα την εποχή των τεράστιων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης με τα κέρδη των επιχειρήσεων στον ουρανό , η ζωή μας χειροτερεύει καθημερινά .

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

Διεκδικούμε.

· Αυξήσεις στις συντάξεις στο σύνολο των συντάξιμων αποδοχών μας.

· Την καταβολή της 13-14 σύνταξης.

· Καταβολή των παρανόμως παρακρατηθέντων αναδρομικών σε όλους .

· Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης .

· Κατάργηση της εισφοράς για την υγεία.

· Απόδοση της Ενικής σύνταξης σε όλες τις συντάξεις .

· Προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, στα νοσοκομεία .

· Κατάργηση των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων επί πληρωμή .

· Δημόσιους οίκους ευγηρίας . Δικαίωμα στον κοινωνικό τουρισμό.

Συνεχίζουμε τον αγώνα , όλοι στο Παγκρήτιο Συλλαλητήριο, όλων των συνταξιουχικών σωματείων Κρήτης , στο Ηράκλειο στα Λιοντάρια την Τετάρτη 4 Νοέμβρη 2026 και ώρα 11.00 πμ .

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