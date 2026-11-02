Ηράκλειο: Ελεύθερος με όρους ο Γάλλος για την υπόθεση της εκδικητικής πορνογραφίας

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στην Ανακρίτρια Ηρακλείου, ο 54χρονος Γάλλος επιχειρηματίας που συνελήφθη κατηγορούμενος για υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας (revenge porn) σε βάρος της 45χρονης πρώην συζύγου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, καθώς και της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

Κατά την απολογία του, ο 54χρονος αρνήθηκε το κίνητρο της εκδίκησης. Ισχυρίστηκε ότι απέστειλε το επίμαχο βίντεο στην κόρη και τον γαμπρό της πρώην συζύγου του αποκλειστικά για να τους κινητοποιήσει. Ο ίδιος επικαλέστηκε συστηματική κατανάλωση αλκοόλ από την 45χρονη, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Η πλευρά της καταγγέλλουσας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του, κάνοντας λόγο για προσπάθεια διασυρμού και εξόντωσης της προσωπικότητάς της. Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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