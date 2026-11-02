«Έβαλε ο Θεός σημάδι»: Η παραλιακή του Ηρακλείου γίνεται κινηματογραφικό σκηνικό για τον Νίκο Ξυλούρη

Στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στην περιοχή της Καστέλας, μεταφέρεται η κινηματογραφική δράση την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας «Έβαλε ο Θεός σημάδι», η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή και τη μουσική παρακαταθήκη του σπουδαιότερου ερμηνευτή της Κρήτης, Νίκου Ξυλούρη.

Την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών γνωστοποίησε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ρένα Παπαδάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Η κ. Παπαδάκη υπογράμμισε ότι η παραγωγή αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στον «αθάνατο και αξεπέραστο» Αρχάγγελο της Κρήτης, ενώ εκτίμησε ότι η παρουσία του κινηματογραφικού συνεργείου θα προσφέρει σημαντική προβολή για την πόλη.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Άγγελος Φραντζής και το σενάριο η Κατερίνα Μπέη, ένα δοκιμασμένο δημιουργικό δίδυμο με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες στο ενεργητικό του, όπως η βιογραφική ταινία «Ευτυχία» και «Ο νόμος του Μέρφυ». Ο τίτλος του έργου παραπέμπει άμεσα στο εμβληματικό τραγούδι που σφράγισε με τη φωνή του ο Ανωγειανός καλλιτέχνης, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1980 σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Οι προγραμματισμένες σκηνές θα γυριστούν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης, με το Ηράκλειο να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς σταθμούς της ταινίας.

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