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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιάδα Νέων: Στα προημιτελικά οι εκπληκτικές Χαρισσάκη και Μαργαριτοπούλου

charisaki
clock 18:48 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία φανταστική πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά μπιτς βόλεϊ στην Ολυμπιάδα Νέων στο Ντακάρ πέτυχαν η Αγγελική Χαρισσάκη και η Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου.

Οι δύο 15χρονες αθλήτριες στη φάση των «16» νίκησαν το απόγευμα της Δευτέρας (2/11) με 2-0 (21-15, 21-16) σετ τις Καναδές Μακ Ντούγκαλ, Κάσας και πήραν την πρόκριση για την οκτάδα. Έχουν εξασφαλίσει σίγουρα την 5η θέση στην διοργάνωση και στοχεύουν ακόμα ψηλότερα.

Την Τρίτη 3/11 στις 13.00, η Αγγελική Χαρισσάκη και η Γρηγοριάννα Μαργαριτοπούλου θα αντιμετωπίσουν τις Ελβετίδες Γκάβιλερ, Όιγκστερ με στόχο το εισιτήριο για τις 4 καλύτερες ομάδες της Ολυμπιάδας Νέων.

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