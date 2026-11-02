Ηράκλειο: Αθώοι τρεις κατηγορούμενοι για τα 11,7 κιλά κοκαΐνης – Στη φυλακή μόνο ο 64χρονος μεταφορέας

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Σημαντική τροπή έλαβε η πολύκροτη υπόθεση εισαγωγής 11,7 κιλών κοκαΐνης στην Κρήτη, καθώς το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης έκρινε αθώους τους τρεις από τους τέσσερις κατηγορουμένους για τις βασικές κατηγορίες της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης και της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών.

Η δικαστική απόφαση ευθυγραμμίστηκε πλήρως με την εισαγγελική πρόταση. Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της δίκης έπαιξε η ανάκληση της αρχικής προανακριτικής κατάθεσης του 64χρονου μεταφορέα, ο οποίος είχε αρχικά υποδείξει ως παραλήπτη της ποσότητας έναν 43χρονο.

Με βάση το τελικό ετυμηγόριο:

Ένοχος για τη διακίνηση κρίθηκε αποκλειστικά ο 64χρονος οδηγός του οχήματος, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης χωρίς αναστολή.

Αθώοι κρίθηκαν οι υπόλοιποι τρεις εμπλεκόμενοι για το μεγάλο φορτίο των ναρκωτικών.

Μικρή ποινή για προσωπική χρήση επιβλήθηκε στον πρώτο κατηγορούμενο, καθώς το δικαστήριο δέχθηκε ότι η μικροποσότητα κοκαΐνης που βρέθηκε στο σπίτι του δεν σχετιζόταν με το φορτίο και προοριζόταν για δική του ανάλωση.

Η απόφαση βάζει τέλος σε μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ναρκωτικών που απασχόλησαν τις διωκτικές αρχές του νησιού.

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