Κάστανα: Πόση ώρα χρειάζονται βράσιμο για να ξεφλουδίζουν εύκολα – Τα μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Τα κάστανα αποτελούν έναν από τους πιο αγαπημένους καρπούς του φθινοπώρου και του χειμώνα, με τη χαρακτηριστική γεύση και το υπέροχο άρωμά τους να θυμίζουν τις πιο όμορφες στιγμές της εποχής. Είτε τα απολαμβάνουμε βραστά είτε ψητά, έχουν την τιμητική τους στο τραπέζι μας. Υπάρχει, ωστόσο, ένα μικρό πρόβλημα που συχνά μας δυσκολεύει: το ξεφλούδισμά τους.

Το μυστικό για να αφαιρείται εύκολα τόσο το εξωτερικό κέλυφος όσο και η λεπτή εσωτερική μεμβράνη βρίσκεται στον σωστό χρόνο βρασμού και σε μερικά απλά βήματα προετοιμασίας.

Πόση ώρα πρέπει να βράζουμε τα κάστανα;

Για να μαλακώσουν και να ξεφλουδίζονται εύκολα, τα κάστανα χρειάζονται περίπου 15-20 λεπτά σε νερό που σιγοβράζει. Ανάλογα με το μέγεθος και τη φρεσκάδα τους, ο χρόνος μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 25 λεπτά.

Πριν τα βάλουμε στην κατσαρόλα, τα πλένουμε καλά και χαράζουμε με ένα κοφτερό μαχαίρι έναν σταυρό στην επίπεδη πλευρά κάθε κάστανου. Το χάραγμα είναι απαραίτητο, καθώς επιτρέπει στον ατμό να διαφεύγει και αποτρέπει το σκάσιμο των καρπών κατά το μαγείρεμα.

Το μυστικό για εύκολο ξεφλούδισμα

Μόλις ολοκληρωθεί το βράσιμο, στραγγίζουμε τα κάστανα και ξεκινάμε να τα ξεφλουδίζουμε όσο είναι ακόμη ζεστά. Αφαιρούμε πρώτα το σκληρό εξωτερικό περίβλημα και στη συνέχεια τη λεπτή καφέ μεμβράνη που βρίσκεται κάτω από αυτό.

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Ένα ιδιαίτερα χρήσιμο κόλπο είναι να διατηρούμε τα βρασμένα κάστανα σκεπασμένα με μια καθαρή πετσέτα και να βγάζουμε λίγα λίγα κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο παραμένουν ζεστά και η εσωτερική φλούδα αφαιρείται πολύ πιο εύκολα.

Αντίθετα, όταν κρυώσουν, το ξεφλούδισμα γίνεται πιο δύσκολο και απαιτεί περισσότερο χρόνο και προσπάθεια.

Μια εναλλακτική μέθοδος: Το μαγείρεμα στον ατμό

Εκτός από το βράσιμο, τα κάστανα μπορούν να μαγειρευτούν και στον ατμό. Πρόκειται για μια εναλλακτική μέθοδο που, σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, ενδέχεται να συμβάλλει στην καλύτερη διατήρηση της βιταμίνης C και της αντιοξειδωτικής τους δράσης.

Είτε επιλέξετε την κατσαρόλα είτε τον ατμό, το σημαντικό είναι να μην παραλείψετε το χάραγμα και να φροντίσετε να ξεφλουδίσετε τους καρπούς όσο είναι ακόμη ζεστοί.

Με λίγη προσοχή και τα σωστά μυστικά, τα αγαπημένα κάστανα μπορούν να απολαυστούν χωρίς ταλαιπωρία, χαρίζοντας στο σπίτι τη μοναδική φθινοπωρινή και χειμωνιάτικη μυρωδιά τους.

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