Δεν τσακώνεστε πια και αυτό δεν είναι πάντα καλό

Μπορεί να κοιτάζεις μια σχέση που έχει αφήσει πίσω τους έντονους καβγάδες και να σκέφτεσαι πως επιτέλους βρήκατε την ηρεμία σας. Κι όμως, η σιωπή δεν σημαίνει πάντα ότι λύθηκαν όσα σας δυσκόλευαν. Μερικές φορές σημαίνει πως σταμάτησες να προσπαθείς να εξηγήσεις τι σε πονάει ή πως δεν περιμένεις πια απάντηση. Αν δεν τσακώνεστε πια, αυτό από μόνο του δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Το νόημα κρύβεται σε όσα συμβαίνουν γύρω από αυτή την ησυχία: εξακολουθείς να νιώθεις κοντά στον άνθρωπό σου, να μοιράζεσαι σκέψεις και να ενδιαφέρεσαι για όσα τον απασχολούν; Εκεί αρχίζει η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην ηρεμία και την απομάκρυνση.

Σε μια σχέση, η απουσία καβγάδων μπορεί να δείχνει ότι μάθατε να διαφωνείτε χωρίς να πληγώνετε ο ένας τον άλλο. Δεν χρειάζεται κάθε ένταση να γίνεται φωνές, ούτε κάθε διαφορετική άποψη να καταλήγει σε δικαστήριο με δύο δικηγόρους και έναν καναπε ως έδρα. Το σημαντικό είναι αν εξακολουθείς να λες τη γνώμη σου και να αισθάνεσαι ότι ο σύντροφός σου σε ακούει. Μπορεί να διαφωνείτε, να κάνετε μια παύση και να επιστρέφετε στη συζήτηση με περισσότερη ψυχραιμία. Αυτή είναι μια υγιής αλλαγή στην επικοινωνία του ζευγαριού. Η διαφωνία δεν απειλεί τη σχέση όταν υπάρχει ενδιαφέρον να καταλάβετε τι χρειάζεται ο καθένας, ακόμη κι αν δεν συμφωνήσετε αμέσως.

Όταν δεν μιλάς, επειδή δεν περιμένεις να αλλάξει κάτι

Η σιωπή γίνεται πιο ανησυχητική όταν δεν προκύπτει από συνεννόηση, αλλά από παραίτηση. Ίσως αποφεύγεις ένα θέμα επειδή έχεις κουραστεί να το ανοίγεις και να παίρνεις την ίδια απάντηση. Ίσως κρατάς μέσα σου όσα σε στενοχωρούν, για να μη χαλάσεις μια εύθραυστη ηρεμία. Έτσι, οι καβγάδες μπορεί να λιγοστεύουν, όμως μαζί τους λιγοστεύει και η ειλικρίνεια. Αναρωτήσου αν μπορείς να μιλήσεις για κάτι που σε ενοχλεί χωρίς να φοβάσαι την ειρωνεία, την αδιαφορία ή την τιμωρητική σιωπή. Αν καταπίνεις διαρκώς τις ανάγκες σου, η ησυχία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι λύθηκε το πρόβλημα. Μπορεί απλώς να έμαθες να ζεις γύρω του.

Η συναισθηματική απόσταση φαίνεται στην καθημερινότητα

Η απομάκρυνση δεν εμφανίζεται πάντα με μια μεγάλη σύγκρουση. Μπορεί να φανεί όταν δεν ρωτάς πια πώς πέρασε ο άλλος, όταν αποφεύγεις να μοιραστείς κάτι που σε χαροποίησε ή όταν περνάτε όλο και περισσότερες ώρες μαζί χωρίς να νιώθετε πραγματικά μαζί. Παρατήρησε αν υπάρχει περιέργεια, τρυφερότητα και διάθεση να επιστρέφετε ο ένας στον άλλο μετά από μια δύσκολη μέρα. Αυτές οι μικρές κινήσεις κρατούν ζωντανή την οικειότητα, συχνά περισσότερο από τις μεγάλες δηλώσεις. Η συναισθηματική απόσταση, βέβαια, δεν μετριέται με μία ήσυχη εβδομάδα ή με μια περίοδο κούρασης. Δες αν η αποσύνδεση έχει γίνει σταθερό μοτίβο και αν εξακολουθείς να θέλεις να το αλλάξεις.

Δεν χρειάζεται να προκαλέσεις έναν καβγά για να μάθεις αν υπάρχει ακόμη σύνδεση. Μπορείς να ξεκινήσεις με μια ήρεμη, καθαρή φράση: «Μου λείπει να μιλάμε όπως παλιά. Το νιώθεις κι εσύ;» Έτσι ανοίγεις χώρο για συζήτηση χωρίς να μοιράζεις κατηγορίες και ετυμηγορίες. Δώσε προσοχή στην ανταπόκριση, αλλά και στη δική σου διάθεση. Υπάρχει ενδιαφέρον να ακούσετε ο ένας τον άλλο; Μπορείτε να κάνετε μικρές αλλαγές και να τις κρατήσετε στην καθημερινότητα; Η ησυχία σε μια σχέση μπορεί να είναι ξεκούραστη όταν συνοδεύεται από οικειότητα και ασφάλεια. Αν όμως χρειάζεται να μικραίνεις τη φωνή σου για να διατηρείται, αξίζει να αναρωτηθείς τι έχει μείνει ανείπωτο.

Διαβάστε επίσης

Τα 3 σημάδια που δείχνουν αν είσαι πραγματικά έτοιμη για μια ώριμη σχέση