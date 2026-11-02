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«Αρκάδι – Αθάνατη κορυφή της ανθρώπινης ιστορίας»: Εκδήλωση μνήμης στο Ρέθυμνο για τα 160 χρόνια από την Αρκαδική Εθελοθυσία

ΑΡΚΑΔΙ
clock 22:07 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από την Αρκαδική Εθελοθυσία, ο «Μουσικός Καρπός» και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, την Περιφέρεια Κρήτης–Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και τον Δήμο Ρεθύμνης, διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία γεγονότα της κρητικής ιστορίας.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Αρκάδι – Αθάνατη κορυφή της ανθρώπινης ιστορίας», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» (Ωδείο Ρεθύμνου, Βερνάδου 1).

Μέσα από τον λόγο και τη μουσική, η εκδήλωση θα αναδείξει τη διαχρονική δύναμη της μνήμης του Αρκαδίου και το υψηλό μήνυμα της εθελοθυσίας των αγωνιστών του, που αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ελευθερίας, πίστης και αυτοθυσίας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν:

α) Η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων του «Μουσικού Καρπού»

και

β) Η Ορχήστρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης.

Την αφήγηση θα πραγματοποιήσει ο Κωνσταντίνος Μεργέμογλου. Η εκδήλωση αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη της Αρκαδικής Εθελοθυσίας και να μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές το διαχρονικό μήνυμα της θυσίας του Αρκαδίου.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Εκδηλώσεων της 160ετηρίδος της Αρκαδικής Εθελοθυσίας προσκαλεί όλους να τιμήσουν με την παρουσία τους την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση μνήμης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

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