Δημήτρης Δουλουφάκης: "Εικόνες ντροπής με τους πρόσφυγες στο λιμάνι του Ηρακλείου"

Έντονες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η κατάσταση με εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες στο λιμάνι του Ηρακλείου, οι οποίοι αφέθηκαν εκτεθειμένοι κάτω από τη βροχή.

Η εικόνα αυτή πυροδότησε την άμεση παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», με τον επικεφαλής της, Δημήτρη Δουλουφάκη, να εξαπολύει δριμύ κατηγορώ κατά της κυβέρνησης, της Περιφέρειας Κρήτης και της δημοτικής αρχής, αποδίδοντάς τους σοβαρές ευθύνες για τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων αυτών και την ευρύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην περιοχή.

Η δήλωση Δουλουφάκη:

Για τις εικόνες ντροπής που είδαμε σήμερα στο λιμάνι του Ηρακλείου με εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες να παραμένουν στη βροχή έχουν σοβαρές ευθύνες η κυβέρνηση, η Περιφέρεια και η δημοτική αρχή.

Η εικόνες αυτές είναι συνέχεια των απάνθρωπων συνθηκών που είδαμε πρόσφατα και στην Ιεράπετρα, με την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών που καταφτάνουν στη χώρα μας. Έχουν ευθύνη όλοι όσοι αυτό το διάστημα παίζουν την κολοκυθιά με το υπουργείο για τη χωροθέτηση της δομής στο Ηράκλειο, κάνοντας πλάτη επί της ουσίας στην υλοποίηση του συμφώνου της ΕΕ για τη μετανάστευση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής τους. Άνθρωποι να στέκονται στη βροχή.

Καταγγέλλουμε το σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση και τις απάνθρωπες ευρωενωσιακές πολιτικές που στηρίχτηκαν από κυβέρνηση, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, που εγκλωβίζει πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας που απορρίπτει αιτήσεις ασύλου με φαστ τρακ διαδικασίες όπως και την αντιδραστική στάση της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει πρόσφυγες και μετανάστες σαν εγκληματίες κρατώντας τους σε δομές φυλακές.

Απαιτούμε να δοθεί τώρα λύση με δομές προσωρινής φιλοξενίας, με διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στις οποίες να μεταφερθούν άμεσα οι άνθρωποι που τώρα είναι στο λιμάνι.

Να σταματήσει κάθε ενέργεια δημιουργίας κλειστών δομών - φυλακών στα πρότυπα της ΕΕ, στους Αθανάτους και οπουδήποτε αλλού.

Να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των αναγκών τους, με υγειονομική φροντίδα και στήριξη, καθώς και η χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων για να μεταβούν στις χώρες τελικού προορισμού τους.

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Οι πρόσφυγες είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων, των επεμβάσεων και της φτώχειας. Καλούμε την κυβέρνηση και την τοπική διοίκηση να στηρίξει τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους ντόπιους, αξιοποιώντας πόρους που δαπανώνται για πολεμικές αποστολές με απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Χαιρετίζουμε την αλληλεγγύη των κατοίκων, σωματείων και φορέων προς τους κατατρεγμένους και καλούμε τον λαό του Ηρακλείου να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στην εμπλοκή της χώρας και στη ρατσιστική και εθνικιστική προπαγάνδα.

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