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GOSSIP - LIFESTYLE

Η σπάνια εμφάνιση του 23χρονου γιου του Κόλιν Φάρελ που πάσχει από το σύνδρομο Angelman

φαρελ
clock 23:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία σπάνια εμφάνιση έκανε ο 23χρονος γιος του Κόλιν Φάρελπου πάσχει από το σύνδρομο Angelman, καθώς συμμετέχει στο νέο ντοκιμαντέρ του ηθοποιού «The Slightest Touch», με το οποίο φέρνει τους θαυμαστές του λίγο πιο κοντά στην προσωπική του ζωή.



Στο τρέιλερ της ταινίας, ο 50χρονος παρουσιάζεται αγκαλιά με τον Τζέιμς Φάρελ, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύντροφό του Κιμ Μπορντενάβ, με τον ίδιο να χαμογελά και να σχολιάζει: «Δεν έχει έρθει ποτέ συνεργείο κάμερας κοντά στο σπίτι μου. Δεν του ξεφεύγει τίποτα».

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