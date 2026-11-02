Νικολούλη: Ραγίζει καρδιές το μήνυμα για τον έναν χρόνο από τον θάνατο της μητέρας της

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τότε που η μητέρα της Αγγελικής Νικολούλη "έφυγε" από τη ζωή και και η δημοσιογράφος θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις της.

«Ένας χρόνος χωρίς εσένα… Βλέπω τις φωτογραφίες μας και σε νιώθω κοντά μου. Σε πειράζω… Θέλω να σε ακούσω να γελάς, να θυμώνεις, να πετάς εκείνες τις έξυπνες ατάκες για να γελάμε όλοι ασταμάτητα. Σε χαϊδεύω αλλά το μάρμαρο είναι κρύο. Παγώνει την ψυχή μου. Κοιτάζω τα μάτια σου, το χαμόγελό σου στη φωτογραφία και ζεσταίνομαι. Ξέσπασε μπόρα, χάθηκε το φως της μέρας και μου λένε να φύγω. Να σε αφήσω να ησυχάσεις. Καληνύχτα μανούλα μου…», έγραψε η Αγγελική Νικολούλη.

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