Κωστής Χατζηδάκης στο 9ο AIF: Από το 11% στο 18% του ΑΕΠ οι ιδιωτικές επενδύσεις – Στόχος τα 65 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια

Την ανάγκη η χώρα να συνεχίσει την πορεία οικονομικής ανάπτυξης και πολιτικής σταθερότητας, με ένα πρόγραμμα που θα συνδυάζει ρεαλισμό και νέες ιδέες, ανέδειξε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατά το Special Interview με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του 9ου Athens Investment Forum που συνδιοργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Vertical Solutions SA στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Στη συζήτηση, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις επόμενες εκλογές και στο πρόγραμμα της ΝΔ, στην ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καθώς και στην αναγκαιότητα για τη διασφάλιση αναπτυξιακής δυναμικής, ακόμη και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρουσίασε, επίσης, τις προτεραιότητες για την αύξηση των μισθών, ενώ έδωσε έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομών, με αιχμή την ανάπλαση του Ελαιώνα, τις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του Κηφισού και τις επεκτάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης, στις προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.



«Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη εντολή, αναγνωρίζοντας ότι η κόπωση μετά από δύο κυβερνητικές θητείες αποτελεί μια πραγματικότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Έλληνες θα αποφασίσουν με κριτήριο την πρόοδο της πατρίδας, αλλά και του νοικοκυριού τους. Το πώς η οικογένειά τους θα προχωρήσει με ασφάλεια μπροστά. Άρα τελικά, το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή περιπέτειες για μας. Το δίλημμα είναι ελπίδα, ρεαλιστική ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία ή περιπέτειες λόγω της ακυβερνησίας από την άλλη πλευρά».



Ο κ. Χατζηδάκης επέμεινε στην ανάγκη δημοσιονομικής υπευθυνότητας, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε πρακτικές υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα.



«Στόχος είναι μια ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία, με περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς».



Επενδύσεις, μισθοί και οικονομική ανθεκτικότητα, με αύξηση ιδιωτικών επενδύσεων κατά 95% την τελευταία 7ετία



Αναφερόμενος στην ακρίβεια και τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις, υπογράμμισε ότι η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα συνεχιστεί ανάλογα με τις δημοσιονομικές δυνατότητες. Σημείωσε ότι η αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού αποτελεί σταθερό στόχο, ενώ η περαιτέρω βελτίωσή τους συνδέεται με την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.



Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε την αύξηση των επενδύσεων κατά 95% τα τελευταία επτά χρόνια και τον περίπου τριπλασιασμό των άμεσων ξένων επενδύσεων σε σχέση με το 2019. Τόνισε ότι οι νέες επενδύσεις δεν περιορίζονται στον τουρισμό και στο Real Estate, αλλά επεκτείνονται στις νέες τεχνολογίες, στα data centers και τη φαρμακοβιομηχανία.



Για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό και προανήγγειλε σημαντική αύξηση των εθνικών πόρων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Έδωσε ωστόσο, έμφαση στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες από το 10%-11% του ΑΕΠ το 2019 εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου στο 18% το 2026. Υπενθύμισε, παράλληλα, τον στόχο που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός για αύξησή τους από τα 45 στα 65 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.



«Το βασικό είναι να υπάρχουν ιδιωτικές επενδύσεις. Γι’ αυτό στόχος μας είναι να αυξηθούν ακόμα παραπάνω. Για να έχουμε τη μηχανή αναμμένη, να υπάρχουν επενδύσεις και καινούργιες δουλειές. Άλλωστε, στη βάση όλης αυτής της προσπάθειας και της συζήτησης είναι προφανώς η εμπιστοσύνη. Για να έρθει κανείς να επενδύσει, πρέπει να αισθάνεται ότι τα λεφτά του θα πιάσουν τόπο».



Τα μεγάλα έργα στην Αττική και οι υποδομές της επόμενης ημέρας



Στα έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της Αττικής, ο κ. Χατζηδάκης ξεχώρισε την ολιστική ανάπλαση του Ελαιώνα, η οποία περιλαμβάνει, πέρα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τη μεταφορά των ΚΤΕΛ και την εγκατάσταση εταιρειών logistics. Για την αποσυμφόρηση του Κηφισού αναφέρθηκε στην ανάγκη νέας παρακαμπτήριας οδού από την Ελευσίνα προς την Οινόη, ενώ έθεσε ως σημαντικό έργο και τη σήραγγα της Ηλιούπολης. Παράλληλα, μίλησε για τις επεκτάσεις του Μετρό προς το Ίλιον και τη Δυτική Αθήνα, καθώς και προς τα νότια προάστια.



Στον σιδηρόδρομο, προανήγγειλε την ένταξη περισσότερων από 25 καινούργιων τρένων στο δίκτυο Αθήνας–Θεσσαλονίκης το 2027, καθώς και επεκτάσεις του δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάπλαση της ΔΕΘ και στα έργα Μετρό και Flyover στη Θεσσαλονίκη.



«Επιχειρούμε να μιλάμε με έργο. Νομίζω το έργο, μια πολιτική με αποτέλεσμα, είναι και η καλύτερη ελπίδα που μπορούμε να δώσουμε στους Έλληνες πολίτες».



Οι προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Τέλος, σχετικά με τις βασικές κατευθύνσεις της ελληνικής Προεδρίας στην Ε.Ε., ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έθεσε ψηλά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στις ΗΠΑ και την Κίνα.



Στις προτεραιότητες περιέλαβε επίσης, την άμυνα και την ασφάλεια, τη μετανάστευση, την κοινωνική ανθεκτικότητα, τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και τη ναυτιλία και τη θαλάσσια ασφάλεια, με δεδομένη την επίδρασή τους στη διακίνηση των καυσίμων και στις τιμές.

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