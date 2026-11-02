Καλαμάτα - Ηρακλής 1-1: Ήθελε το «Χ» και το πήρε ο «γηραιός»-H βαθμολογία

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Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Καλαμάτα και Ηρακλής στη Νεάπολη, στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους στο πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να απειλούν αρχικά με τον Μορέιρα, ο οποίος δημιούργησε επικίνδυνες καταστάσεις από τα πρώτα λεπτά.

Ο Κουρμινόφσκι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις σέντρες του συμπαίκτη του, ενώ στο 7’ ο Σίλβα υποχρέωσε τον Γκέλιο σε επέμβαση.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μάρκες έστειλε την μπάλα λίγο έξω με σουτ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του Σουρλή στο 26’.

Η Καλαμάτα συνέχισε να ψάχνει το γκολ, χωρίς αποτέλεσμα, με τον Κουρμινόφσκι να μην προλαβαίνει τη σέντρα του Μορέιρα στο 21’. Στο 40’ ο Χάμζα βρέθηκε απέναντι από τον Αθανασιάδη, αλλά ο Νανού απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή.

Και τα δύο γκολ σημειώθηκαν στην επανάληψη, με τον Κουρμινόφσκι να σκοράρει από κοντά στο 54' και τον Νανού να τον μιμείται τρία λεπτά αργότερα, με το 1-1 να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Σκόρερ: 54' Κουρμινόφσκι – 57' Νανού

Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες κάρτες: 31’ Αλόνσο – 16’ Σίλβα, 43’ Σουρλής

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος – Καλουτσικίδης Στρούγγης Ροντρίγκες Αλόνσο (46’ Χατζηθεοδωρίδης) – Καρεάσο (46’ Ντιαρά) Πινέιρο (79’ Μιράντα) – Σίγκουρντσον Μορέιρα Χάμζα (74’ Κατάλντι) – Κουρμινόφσκι (64’ Μπολίβαρ).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης – Βούρος Πίνια Σόρια – Νανού Τσάκλα Σουρλής (81’ Μιρ) Κράιντς – Σίλβα (74’ Χρομάντα) Μπάρσενας (46’ Νιζέ) – Μάρκες.

Super League | 9η αγωνιστική



Σάββατο 31 Οκτωβρίου



Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3



Κυριακή 1 Νοεμβρίου



Λεβαδειακός – Άρης 3-0



Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1



ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1



Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0



Δευτέρα 2 Νοεμβρίου



Ατρόμητος – Βόλος 3-0



Καλαμάτα – Ηρακλής 1-1

Βαθμολογία



1. Παναθηναϊκός 24



2. Ολυμπιακός 22



3. ΠΑΟΚ 18



4. ΑΕΚ* 17



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5. Άρης 16



6. ΟΦΗ 16



7. Κηφισιά 11



8. Καλαμάτα 11



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9. Ηρακλής 10



10. Αστέρας Τρίπολης 6



11. Παναιτωλικός 9



12. Λεβαδειακός 6



13. Ατρόμητος* 5



14. Βόλος** 0



* Ματς λιγότερο.



** Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί.

Επόμενη (10η) αγωνιστική



Σάββατο 7 Νοεμβρίου



17:00 Βόλος – Κηφισιά



19:30 Άρης – Παναιτωλικός



Κυριακή 8 Νοεμβρίου



17:00 Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα



17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός



19:00 ΟΦΗ – Ατρόμητος



20:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός



21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ