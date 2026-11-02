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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη»

κυριάκος μητσοτάκης υπουργικό
clock 22:22 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεδρίασε σήμερα το απόγευμα υπό τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η εκτελεστική γραμματεία του κόμματος.

Κατά τη συνεδρίαση σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας της πολιτικής επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, η κινητοποίηση των στελεχών με περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα και θέματα οργάνωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του οργάνου, κοινοβουλευτικά και μη.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και περιοδειών του τελευταίου 6μήνου, το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για αναδιάρθρωση οργάνων, κατάρτιση ψηφοδελτίων και συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα.

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