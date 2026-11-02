Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου: Τα 16 θέματα της ημερήσιας διάταξης στις 3 Νοεμβρίου 2026

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Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 στις 12:00 μ. μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Μεταβίβαση στον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου του δικαιώματος πράξεων της υποπερ. αγ) της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026 (επιστροφή από τον Δήμο αχρεωστήτως καταβληθέντων)

2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» - Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού

3. Τροποποίηση της Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αστική Ενδοδημοτική Συγκοινωνία της πόλης του Αγίου Νικολάου» για το Τμήμα 2 – Κίτρινη Γραμμή, Τμήμα 3 – Κόκκινη Γραμμή και Τμήμα 4 – Πράσινη Γραμμή

4. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

5. Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2027 της Δωρεάς εν ζωή Ιωάννη Μιχαήλ Βαρκαράκη

6.Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης εγγραφήςσύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 512 του Ν. 5314/2026 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 14732/25-09-2026)

7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 512 του Ν. 5314/2026 (αριθμ. πρωτ. Εισήγησης 16657/23-10-2026)

8. Εξειδικεύσεις πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού έτους 2026 για μετακίνηση Δημάρχου

9. Εξειδικεύσεις πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού έτους 2026 για μετακίνηση Αιρετών

10. Γνωμοδότηση για την εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου Αγίου Νικολάου με τους συνιδιοκτήτες του ακινήτου επί της οδού εντός του οικισμού Σισίου Κοινότητας Βραχασίου

11. Γνωμοδότηση για την εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου Αγίου Νικολάου με τις συνιδιοκτήτριες του ακινήτου επί της οδού Λατούς 16 (Κ.Ε.Π. Αγίου Νικολάου)

12. Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης σχετικά με την οφειλή μισθωμάτων προς τους Ιωάννη Τζώρτζη και Ευδοξία Τζώρτζη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1005/2026 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου

13. Γνωμοδότηση ως προς τη Μ.Π.Ε.: Δημιουργία Καταφυγίου τουριστικών Σκαφών έμπροσθεν της ξενοδοχειακής μονάδας “Santana Island” της εταιρείας «SANTANNA ISLAND ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην Δ.Κ. Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου

14.Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε Κ.Υ.Ε.στην οδό Ρούσσου Κούνδουρου 36 στον Άγιο Νικόλαο (αριθμ. Απόφασης 427/2025) κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 10300/10-07-2026 αιτήσεως πολίτη

15. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδού Λουί Παστέρ στον Άγιο Νικόλαο

16. Τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Κορυτσάς στον Άγιο Νικόλαο

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη. Μεταδίδεται ταυτόχρονα μέσω της εφαρμογής e:Presence.gov.gr στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.agiosnikolaos.gr)

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