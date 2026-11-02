Ηράκλειο: Συνεδριάζει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

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Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:





Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε που συμπεριλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο : «Προσωρινή μετατόπιση γηπέδων αντισφαίρισης από το χώρο της τάφρου του Προμαχώνα Sabbionara – Bembo - Αγ. Φραγκίσκου των Ενετικών Τειχών Ηρακλείου Κρήτης».

2. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε της Κύριας Σύμβασης, και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανούς στην οδό Ναυαρίνου.

3. ΄Εγκριση συγκρότησης της αμειβόμενης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, βάσει του άρθρου 221 παρ. 12 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντήρησης οριζόντιας σήμανσης».

4. Επικύρωση των Πρακτικών Ι και ΙΙ αποσφράγισης, ελεγχου δικαιολογητικων συμμετοχής και αξιολογησης τεχνικων προσφορων και του Πρακτικού ΙΙΙ αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μαρμάρων Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ηρακλείου έτους 2026» - Ορισμός προσωρινού αναδόχου.





5. Εισήγηση για τη μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 633/2026 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Τμήμα Β΄ Μονομελές).

6. Απόδοση λογαριασμού του υπολόγου Αρχαύλη Εμμανουήλ για την πληρωμή της παραλλαγής μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην Τοπική Κοινότητα Κερασίων.

7. Λήψη απόφασης για την κατ’ άρθρο 11 του Ν. 4915/2022 νομική υποστήριξη του τέως Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Σισαμάκη, μετά από αίτηση στη Δημοτική Επιτροπή και θετική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

8. Έγκριση καταβολής προστίμων εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου έτους 2026.

9. Αποδοχή δωρεών προς τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

10. Εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 3.250,00 ευρώ σε εφαρμογή της με αριθμ. 82/2026 απόφασης του Αρείου Πάγου.

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