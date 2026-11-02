Σούπερ Μάρκετ: Παράταση της συμφωνίας για μείωση των τιμών έως 31 Δεκεμβρίου - Tι αλλάζει στη λίστα

αράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβει η εθνική συμφωνία για τη μείωση τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ, μετά από πιέσεις που άσκησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος αλλά και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς.

Αύριο, Τρίτη (3/11) μάλιστα πρόκειται να ανακοινωθεί η λίστα των προϊόντων που θα διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, στη λίστα συμπεριλαμβάνονται περίπου 1.000 κωδικοί προϊόντων από 1.790, που ήταν στην πρώτη φάση της συμφωνίας το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

Σε αυτούς τους 1.000 κωδικούς δεν εντάσσονται πλέον οι 450 κωδικοί σχολικών ειδών που υπήρχαν στην προηγούμενη φάση. Από τους 1.000 κωδικούς, περισσότεροι από 600 αφορούν σε επώνυμα προϊόντα, 60 αφορούν σε φρέσκα κρέατα και οι υπόλοιποι κωδικοί αφορούν σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Αναφορικά με τις τιμές που θα δουν οι καταναλωτές στο ράφι των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση της τιμής θα βρίσκεται λίγο πάνω από το 6,5%. Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη φάση, η μείωση τιμής ήταν στο 9,5%. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μια διαφορά προς τα πάνω στις τιμές.

Παράλληλα, σε τελική φάση μπαίνουν διαβουλεύσεις με τις βιομηχανίες για το εορταστικό καλάθι που είχε προαναγγείλει ο υπουργός Ανάπτυξης με εκπτώσεις και μειώσεις τιμών έως 25% και το οποίο θα τεθεί σε ισχύ τις δύο τελευταίες εβδομάδες του έτους.

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