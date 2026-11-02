Εξαπάτησε ηλικιωμένο ζευγάρι στη Χαλκιδική υποστηρίζοντας πως τα χρήματά τους δεν θα ισχύουν πια

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι την Παρασκευή (30/10) σε χωριό της Χαλκιδικής, καθώς πείστηκε από δήθεν τραπεζικό υπάλληλο πως τα χρήματα που είχαν στο σπίτι τους θα έπαυαν να ισχύουν με αποτέλεσμα να χάσει το ποσό των 15.660€.

Την επόμενη ημέρα (31/10) η Αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για δύο συνεργούς τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως διαπιστώθηκε από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ένας συνεργός των συλληφθέντων φέρεται να τηλεφώνησε στο ηλικιωμένο ζευγάρι, παριστάνοντας τον τραπεζικό υπάλληλο και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να παραδώσουν τα χρήματα που έχουν στο σπίτι σε συνεργάτη του, προκειμένου να αποτραπεί η παύση ισχύος των χρημάτων, λόγω δήθεν της παλαιότητας τους.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τους αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.660 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο ένας από τους συλληφθέντες. Στη συνέχεια διέφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει ο δεύτερος συλληφθείς και τον περίμεναν οι δύο συνεργοί του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι ενός άνδρα, που επέβαινε στο όχημα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Επιπλέον, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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