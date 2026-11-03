Βρετανία: Αύξηση των επιτοκίων στο 4% αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας

Την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, η Τράπεζα της Αγγλίας μπορεί να αυξήσει τα επιτόκιά της από το 3,75% στο 4%. Αυτό εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές, σημειώνοντας πως θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση των επιτοκίων από τον Αύγουστο του 2023.

Βασική αιτία για μια τέτοια απόφαση, είναι η νέα άνοδος του πληθωρισμού, ο οποίος τον Σεπτέμβριο έφθασε στο 3,5%, από 3,1% τον Αύγουστο, εξαιτίας κυρίως των υψηλών τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια που έχει προκληθεί από την παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας, ο 'Αντριου Μπέιλι, έχει δηλώσει ότι οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος μπορεί να μεταφερθούν σταδιακά στους μισθούς και στις τιμές των υπηρεσιών. Γεγονός που, όπως έχει τονίσει, θα κάνει δυσκολότερη την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Η κεντρική τράπεζα με τη σειρά της έχει προειδοποιήσει πως αν συνεχιστεί η κατάσταση ως έχει, ο πληθωρισμός το 2027 μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το 4%, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2%.

Όπως και να έχει, μια τέτοια απόφαση είναι βέβαιο ότι θα επιβαρύνει επιπλέον εκατομμύρια νοικοκυριά που έχουν στεγαστικά δάνεια, ενώ θα δημιουργήσει και νέα αβεβαιότητα για τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης, σημειώνουν οι αναλυτές. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία τα βρετανικά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος διαβίωσης, ενώ αναμένονται νέες ανατιμήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας μέσα στο χειμώνα.

Μαζί με την απόφαση της Πέμπτης, που θα ανακοινωθεί στις 12 το μεσημέρι ώρα Λονδίνου, θα δημοσιοποιηθούν οι νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και η πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων του πρόσφατου κυβερνητικού προϋπολογισμού.

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