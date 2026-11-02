Καμερούν: Έκρηξη σε εργοστάσιο χυτοσιδήρου – Τέσσερις νεκροί και 16 τραυματίες

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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χυτοσιδήρου στην Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβάχα Ντιμπουά εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

#BetaPipol some explosion occur for some Steel Construction Company for Douala way dey di callam say Metafrique. 3 pipol loss dier lives; 2 Cameroonians and 1 Indian. Make dey RIP🕯️ #BetaTinz #BetaTinzGist https://t.co/YQUexbsDU5 — Beta Tinz🇨🇲 (@beta_tinz) November 2, 2026

Η εταιρεία Metafrique Steel ανακοίνωσε πως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της στο βιομηχανικό πάρκο Bassa προκλήθηκε από «εξωγενή παράγοντα» και ακολούθησε πυρκαγιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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