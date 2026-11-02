Καμερούν: Έκρηξη σε εργοστάσιο χυτοσιδήρου – Τέσσερις νεκροί και 16 τραυματίες

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χυτοσιδήρου στην Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Ο περιφερειάρχης Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβάχα Ντιμπουά εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
#BetaPipol some explosion occur for some Steel Construction Company for Douala way dey di callam say Metafrique. 3 pipol loss dier lives; 2 Cameroonians and 1 Indian. Make dey RIP🕯️ #BetaTinz #BetaTinzGist https://t.co/YQUexbsDU5
— Beta Tinz🇨🇲 (@beta_tinz) November 2, 2026
Η εταιρεία Metafrique Steel ανακοίνωσε πως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της στο βιομηχανικό πάρκο Bassa προκλήθηκε από «εξωγενή παράγοντα» και ακολούθησε πυρκαγιά.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
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