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ΚΟΣΜΟΣ

Καμερούν: Έκρηξη σε εργοστάσιο χυτοσιδήρου – Τέσσερις νεκροί και 16 τραυματίες

Καμερούν
clock 23:56 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο χυτοσιδήρου στην Ντουάλα του νοτιοδυτικού Καμερούν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Σαμουέλ Ντιεντονέ Ιβάχα Ντιμπουά εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η εταιρεία Metafrique Steel ανακοίνωσε πως η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της στο βιομηχανικό πάρκο Bassa προκλήθηκε από «εξωγενή παράγοντα» και ακολούθησε πυρκαγιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

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