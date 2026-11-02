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ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Οι πολίτες δεν επιθυμούν μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από το Ραάμ και την Κοινή Λίστα»

νετανιάχου
clock 23:21 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τάχθηκε σήμερα υπέρ της συγκρότησης ενός διευρυμένου κυβερνητικού συνασπισμού, χωρίς όμως τη συμμετοχή αραβικών κομμάτων. Υπογράμμισε παράλληλα πως ο ίδιος θα πρέπει να παραμείνει στον πρωθυπουργικό θώκο, δεδομένου ότι το κόμμα του, το Λικούντ, εξασφάλισε τις περισσότερες έδρες στην Κνεσέτ.

«Επιδιώκουμε να συγκροτήσουμε ένα διευρυμένο κυβερνητικό σχήμα με τους εταίρους μας και με οποιοδήποτε κόμμα επιθυμεί να συμπορευτεί μαζί μας και δεν υποστηρίζει την τρομοκρατία. Είμαι ανοιχτός σε διάλογο για το ζήτημα αυτό», αναφέρει σε δήλωσή του, η οποία κοινοποιήθηκε μέσω του επίσημου καναλιού του Λικούντ στο Telegram.

«Οι πολίτες του Ισραήλ δεν επιθυμούν μια κυβέρνηση η οποία θα εξαρτάται από το Ραάμ και την Ενοποιημένη Λίστα», σημείωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στις δύο συμμαχίες αραβικών κομμάτων - που εξασφάλισαν αθροιστικά 19 έδρες - τις οποίες κατηγόρησε ότι «υποστηρίζουν την τρομοκρατία και απορρίπτουν την ύπαρξη εβραϊκού κράτους».

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