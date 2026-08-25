ΒΟΑΚ: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τον Δεκέμβριο – Πού θα ισχύσουν

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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας τίθενται σε ισχύ σε τμήματα του ΒΟΑΚ στα Χανιά, λόγω εργασιών.

Στο τμήμα Χανιά–Γεωργιούπολη, από 25 Αυγούστου έως 25 Οκτωβρίου, θα ισχύει στένωση λωρίδων κυκλοφορίας καθ’ όλο το 24ωρο. Παράλληλα, στο τμήμα Μουρνιές–Βαμβακόπουλο, οι ρυθμίσεις θα διαρκέσουν έως τις 25 Δεκεμβρίου, με στένωση λωρίδων και μετατόπιση της κυκλοφορίας στο ρεύμα Κίσσαμος–Χανιά.

Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς ενδέχεται να προκληθούν καθυστερήσεις. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών νωρίτερα, οι ρυθμίσεις θα αρθούν πριν από τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

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