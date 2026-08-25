Τρομακτικές εικόνες στη Γαλλία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε χωριά – 41 τραυματίες και εκατοντάδες σπίτια κατεστραμμένα

Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα αρκετές περιοχές του νομού Οντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες καταστροφές, με το χωριό Πομά να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Συνολικά 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου, ενώ εκατοντάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το Πομά, ένα χωριό περίπου 1.000 κατοίκων, που βρίσκεται μεταξύ της Καρκασόν και της Λιμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 300 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι σφοδροί άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρες στέγες.

«Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο», ανακοίνωσε η νομαρχία της Οντ, διευκρινίζοντας ότι αναμένονται ενισχύσεις από γειτονικούς νομούς. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την ασφάλιση των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.

🌪️ Vidéo exceptionnelle de la #tornade qui a touché les environs de Carcassonne !







Des grêlons de plusieurs centimètres, jusqu’à 3 à 5 cm, ont également touché les secteurs proches. Mais c’est surtout la tornade qui a causé d’importants dégâts, avec notamment des habitations… pic.twitter.com/KVTBgWanFG — vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) August 24, 2026

Έγκυος ανάμεσα στους τραυματίες

Μεταξύ των 41 τραυματιών βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν τμήμα του σπιτιού της κατέρρευσε πάνω της, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο σύζυγός της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μια ισχυρή δίνη να διασχίζει αρκετές κοινότητες της περιοχής. Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι στο κοντινό χωριό Αρκέτ-αν-Βαλ καταγράφηκαν άνεμοι με ταχύτητα έως και 117 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι γαλλικές Αρχές είχαν θέσει μεγάλες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες. Σε πολλές περιοχές καταγράφηκαν επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

🌪️Eyewitness footage recorded from the village of #Verzeille captured a #tornado forming and swirling beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of #Carcassonne. https://t.co/tL5GfNBnxLpic.twitter.com/oGurjJdrxi



📌Authorities reported at least 26… pic.twitter.com/U5AVlVP0iw — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 25, 2026

Προβλήματα σε τρένα, δρόμους και αεροδρόμια

Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Γαλλία προκάλεσαν σημαντικές αναταράξεις στο δίκτυο μεταφορών. Τρένα παρουσίασαν καθυστερήσεις, δρόμοι έκλεισαν, ενώ καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων καταγράφηκαν στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας και της Τουλούζης, αλλά και του Παρισιού, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.

Στην Οντ, οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να ακυρώσουν το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Vuelta a España, που διεξαγόταν στην περιοχή, όταν σφοδρή χαλαζόπτωση ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μέχρι τις 19:30, περίπου 2.800 νοικοκυριά σε δέκα κοινότητες της Οντ παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά μέσο όρο, στη Γαλλία καταγράφονται κάθε χρόνο αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι. Σύμφωνα με τη Météo-France, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί σε ποιον βαθμό η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τη συχνότητα ή την ένταση τέτοιων φαινομένων.

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