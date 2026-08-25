UNICEF για Αφγανιστάν: Ένα εκατομμύριο παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα

Ένα εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο εάν δεν ληφθεί μέριμνα για να βοηθηθούν, προειδοποίησε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF).

Συνολικά “3,7 εκατομμύρια παιδιά είναι αποστεωμένα: βρίσκονται σε κατάσταση οξέος υποσιτισμού και μεταξύ αυτών, ένα εκατομμύριο υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη από την Καμπούλ ο Τατζουντίν Ογιεβάλε, ο εκπρόσωπος της UNICEF στη χώρα.





«Χωρίς θεραπεία και εάν δεν μπορέσουμε να παρέμβουμε γρήγορα, αυτά τα ένα εκατομμύριο παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν», προειδοποίησε.

Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του περασμένου έτους, αρκετές κλιματικές καταστροφές φέτος και την επιστροφή εκατομμυρίων Αφγανών από το Ιράν και το Πακιστάν από το 2023, σχεδόν 14 εκατομμύρια Αφγανοί αντιμετωπίζουν οξεία πείνα, σε έναν πληθυσμό άνω των 45 εκατομμυρίων, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP).

Στις αρχές Αυγούστου, ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι ο οξύς υποσιτισμός στα παιδιά είχε φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα φέτος.



Σύμφωνα με τη UNICEF, από την αρχή του έτους, περισσότερα από μισό εκατομμύριο παιδιά έχουν εισαχθεί σε κέντρα υγείας λόγω αποστέωσης.

«Τα παιδιά κάτω των δύο ετών αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων σοβαρού οξέος υποσιτισμού που βλέπουμε σε όλη τη χώρα», πρόσθεσε ο Ογιεβάλε, σημειώνοντας ότι τα περιστατικά σοβαρού οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, που συνοδεύονται από ιατρικές επιπλοκές, έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο φέτος.

Επιπλέον, πρόσθεσε ο ίδιος, οι μητέρες που πάσχουν από σοβαρό υποσιτισμό γεννούν ελλιποβαρή μωρά, τα οποία έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό επιβίωσης λόγω έλλειψης εντατικής θεραπείας σε μονάδες νεογνών.





Το πρόγραμμα διατροφής της UNICEF στο Αφγανιστάν απαιτεί περίπου 180 εκατομμύρια δολάρια φέτος, αλλά μέχρι σήμερα χρηματοδοτείται μόνο κατά 22%, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Η σύγκρουση με το Πακιστάν, η οποία έχει οδηγήσει στο σχεδόν πλήρες κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μεταξύ των δύο χωρών από τον Οκτώβριο του 2025, έχει επίσης διαταράξει σοβαρά τις υλικοτεχνικές οδούς για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, εξήγησε στο AFP τον Μάιο ο Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ Καρλ Σκάου.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ ανακοίνωσε στα μέσα Αυγούστου την άφιξη περισσότερων από 700 φορτηγών που μετέφεραν τρόφιμα και απαραίτητα ανθρωπιστικά εφόδια στο Αφγανιστάν μέσω Πακιστάν.

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