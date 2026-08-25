Θλίψη στο πανελλήνιο: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας

Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας σε ηλικία 57 ετών, μετά από μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς» για δυο περίπου χρόνια .

Ο τραγουδιστής που βρισκόταν στις πρόβες του J2US όπου διαγωνιζόταν με την Τραϊάνα Ανανία, ένιωσε έντονη δυσφορία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα, υποβλήθηκε σε στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική και του τοποθετήθηκε στεντ, και εκ τότε έδινε τη δική του μάχη για να κρατηθεί στη ζωή αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Δημήτρης Κόκοτας αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Κατερίνα και μία 14χρονη κόρη.

«Ήταν στις πρόβες του J2US. Δεν μου είπαν από την αρχή τι έγινε, γιατί ήμουν στο σπίτι με το παιδί. Προφανώς δεν ήθελαν να με ανησυχήσουν. Μου είπαν ότι ένιωσε μία αδιαθεσία, λιποθύμησε και τον πάνε στο νοσοκομείο. Επειδή γενικά το μυαλό μου, δεν πάει στο κακό, σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι από κούραση ή από ζέστη» είχε αναφέρει τότε η σύζυγός του Κατερίνα Κόκοτα.

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«Ο σύζυγός μου είναι ένας άνθρωπος που προσέχει τα πάντα. Γυμναστική, διατροφή, δεν πίνει και δεν καπνίζει. Είναι άψογος σε αυτό το κομμάτι οπότε δεν πήρε το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει να κάνει με την καρδιά. Όταν ξεκίνησα να πάω στο νοσοκομείο, μού είπαν δειλά δειλά ότι είχε υποστεί έμφραγμα.

Εγώ είπα στους γιατρούς ότι δεν θέλω να καταλάβω τους ιατρικούς όρους, θέλω να τον δω να βγει από εκεί. Αυτό θέλω, αλήθεια σας λέω. Θέλω να είναι καλά, δεν θέλω να δεχτώ ότι έγινε αυτό» είχε εξομολογηθεί η σύζυγος του τραγουδιστή στο TLIFE.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας

Ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν τραγουδιστής και συνθέτης, γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα.

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Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως η Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, ο Πασχάλης Τερζής, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας και ο Βασίλης Καρράς.

Την δεκαετία του ’90 μεσουράνησε στα καλλιτεχνικά δρώμενα με τον πρώτο του προσωπικό δίσκο με τίτλο Διαδόσεις να γίνεται αμέσως χρυσός.

Ο δεύτερος προσωπικός του δίσκος με τίτλο Συνείδηση κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου του 1995 πάλι με τον Φοίβο στη μουσική και τους στίχους, καθώς επίσης ανέλαβε και την ενορχήστρωση του δίσκου. Ο δίσκος έφτασε τις 60.000 πωλήσεις κι έγινε πλατινένιος. Από τον δίσκο αυτό ξεχώρισαν τα τραγούδια: “Γιατί με τυραννάς”, “Πολύ καλή για να ‘σαι αληθινή”, “Κι άσε να λένε”, “Συνείδηση” και “Ανεμώνα”.

Ακολούθησαν κι άλλες δισκογραφικές δουλειές του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος υπήρξε πολύ αγαπητός στα καλλιτεχνικά δρώμενα.

«Μου αρέσει η δουλειά που κάνω και την αγαπώ αλλά την κάνω βιοποριστικά. Όλα αυτά τα χρόνια έχω διαχειριστεί αρκετά καλά την καριέρα μου αλλά έχουν γίνει και λάθη που ελπίζω να με βελτιώνουν» είχε δηλώσει τον Ιανουάριο στην εκπομπή τη Ελένης Μενεγάκη.

Ο τραγουδιστής εμφανιζόταν κάθε Πέμπτη σε νυχτερινό μαγαζί στο Κολωνάκι.

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