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GOSSIP - LIFESTYLE

Τίνα Μεσσαροπούλου και Μάρα Ζαχαρέα αποχαιρετούν το καλοκαίρι αγκαλιά στη θάλασσα

ζαχαρέα
clock 16:00 | 25/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Τίνα Μεσσαροπούλου πόσταρε ακόμα μία φωτογραφία από τις διακοπές της στην Πάρο.

Αυτή τη φορά, η δημοσιογράφος πόσταρε μία φωτογραφία με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένες μέσα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας την Πάρο, όπου πέρασαν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

«Και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και εμείς σιγά σιγά…» επεσήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου στη δημοσίευσή της.

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