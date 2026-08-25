Τίνα Μεσσαροπούλου και Μάρα Ζαχαρέα αποχαιρετούν το καλοκαίρι αγκαλιά στη θάλασσα

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Η Τίνα Μεσσαροπούλου πόσταρε ακόμα μία φωτογραφία από τις διακοπές της στην Πάρο.

Αυτή τη φορά, η δημοσιογράφος πόσταρε μία φωτογραφία με τη Μάρα Ζαχαρέα, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένες μέσα στη θάλασσα, αποχαιρετώντας την Πάρο, όπου πέρασαν τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές τους.

«Και κάπως έτσι αποχαιρετάμε και εμείς σιγά σιγά…» επεσήμανε η Τίνα Μεσσαροπούλου στη δημοσίευσή της.

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