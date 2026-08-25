Ενώσεις Αστυνομικών Κρήτης: «Η ΕΛ.ΑΣ. έχει φτάσει στα όριά της – Λύση για τις μεταναστευτικές ροές από την Πολιτεία»

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Την άμεση ενίσχυση τόσο της ΕΛ.ΑΣ. όσο και του Λιμενικού στην Κρήτη ζητούν οι τέσσερις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων του νησιού, αντιδρώντας στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού για τη διαχείριση και τις μεταγωγές πολιτών τρίτων χωρών.

Οι αστυνομικοί ξεκαθαρίζουν ότι η συνεργασία με το Λιμενικό είναι δεδομένη, επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις προσωπικού επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Ζητούν σαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων, ενίσχυση με προσωπικό και μέσα και τη δημιουργία μόνιμου και οργανωμένου σχεδιασμού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, χωρίς να μεταφέρεται το βάρος από το ένα Σώμα Ασφαλείας στο άλλο.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

'' Η αλληλεγγύη μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας είναι δεδομένη. Η λύση, όμως, πρέπει να δοθεί από την Πολιτεία. ’’

Οι Ενώσεις Αστυνομικών Κρήτης , με αφορμή τις πρόσφατες οδηγίες για τη διάθεση αστυνομικού προσωπικού από τις τέσσερις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμει στη διαχείριση και στις μεταγωγές πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Κρήτη μέσω θαλάσσης, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε με σαφήνεια.

Καταρχάς, θέλουμε να καταστήσουμε απολύτως ξεκάθαρο ότι η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα είναι και θα παραμείνουν στην ίδια πλευρά.

Οι ένστολοι γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει να επιχειρείς κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας είναι αυτονόητες και δεδομένες.

Το ζήτημα που θέτουμε δεν αφορά τους συναδέλφους μας του Λιμενικού Σώματος. Αφορά την υποχρέωση της Πολιτείας να δώσει μια μόνιμη, οργανωμένη και αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Η πρόσφατη υπηρεσιακή και εισαγγελική γνωμοδότηση που έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, ιδίως στις περιπτώσεις παράνομης εισόδου πολιτών τρίτων χωρών μέσω θαλάσσης.

Η συνδρομή μεταξύ των Σωμάτων είναι άλλο πράγμα. Η μόνιμη κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ενός Σώματος από το προσωπικό ενός άλλου είναι διαφορετικό ζήτημα.

Η Ελληνική Αστυνομία της Κρήτης βρίσκεται ήδη στα όριά της

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ένα τεράστιο και διαρκώς αυξανόμενο εύρος υποχρεώσεων.

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και κατά τους θερινούς μήνες οι ανάγκες αστυνόμευσης πολλαπλασιάζονται.

Την ίδια στιγμή, σε ολόκληρο σχεδόν το νησί βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένα οδικά έργα, με ιδιαίτερη ένταση λόγω της κατασκευής του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι εργοταξιακές ζώνες, οι εκτροπές και οι αυξημένες ανάγκες ελέγχων και ρύθμισης της κυκλοφορίας έχουν επιβαρύνει σημαντικά το καθημερινό αστυνομικό έργο, απαιτώντας τη διάθεση επιπλέον προσωπικού και μέσων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Υπηρεσίες καλούνται να ανταποκριθούν στην αυξημένη τουριστική κίνηση, στην αστυνόμευση αεροδρομίων, λιμένων και τουριστικών περιοχών, στην οδική ασφάλεια, στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, στην αστυνόμευση

εκδηλώσεων και χώρων μαζικής προσέλευσης, καθώς και σε περιστατικά πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών.

Και όλα αυτά πραγματοποιούνται με σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και μέσα.

Το αστυνομικό προσωπικό της Κρήτης ανταποκρίνεται καθημερινά με επαγγελματισμό, αυταπάρνηση και φιλότιμο. Δεν μπορεί, όμως, κάθε νέα ανάγκη να αντιμετωπίζεται με την περαιτέρω αποδυνάμωση των ήδη επιβαρυμένων αστυνομικών Υπηρεσιών.

Η λύση δεν μπορεί να είναι η μεταφορά του προβλήματος

Αναγνωρίζουμε πλήρως τις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει το Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη και στηρίζουμε το δύσκολο έργο που επιτελούν καθημερινά οι συνάδελφοί μας.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να καλείται διαρκώς να καλύπτει πάγιες και αυξανόμενες ανάγκες με μετακινήσεις και διαθέσεις προσωπικού από τις ήδη επιβαρυμένες Διευθύνσεις Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Η Κρήτη χρειάζεται περισσότερους αστυνομικούς και περισσότερους λιμενικούς. Δεν χρειάζεται να αφαιρείται προσωπικό από τη μία Υπηρεσία για να καλύπτονται τα κενά μιας άλλης.

Η Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία οφείλουν να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί και να διαμορφώσουν έναν ολοκληρωμένο και μόνιμο μηχανισμό για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Απαιτούνται οι αναγκαίες υποδομές, το κατάλληλο προσωπικό, τα μέσα και ένας σαφής επιχειρησιακός σχεδιασμός, ώστε κάθε Σώμα να μπορεί να επιτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του.

Ζητούμε :

● Την άμεση διακοπή της διάθεσης αστυνομικού προσωπικού από τις τέσσερις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Κρήτης για τη διενέργεια μεταγωγών πολιτών τρίτων χωρών.

● Τη σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, σύμφωνα και με τη σχετική υπηρεσιακή και εισαγγελική γνωμοδότηση.

● Την ουσιαστική ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη με το απαιτούμενο προσωπικό, μέσα και υποδομές, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιχειρησιακές του ανάγκες.

● Την ουσιαστική ενίσχυση των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Κρήτης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης του νησιού.

● Τη διαμόρφωση από την Πολιτεία ενός μόνιμου και αποτελεσματικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, χωρίς να μετακυλίεται το βάρος από το ένα Σώμα Ασφαλείας στο άλλο.

Οι τέσσερις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων της Κρήτης στηρίζουμε τους συναδέλφους μας σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας και αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης όπου αυτή απαιτείται.

Παράλληλα, όμως, έχουμε θεσμική και συνδικαλιστική υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε το αστυνομικό προσωπικό που εκπροσωπούμε, τις συνθήκες εργασίας του και την επιχειρησιακή δυνατότητα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η συνδρομή μεταξύ των Σωμάτων είναι αυτονόητη. Η μόνιμη κάλυψη, όμως, πάγιων επιχειρησιακών αναγκών του ενός Σώματος από το προσωπικό του άλλου δεν μπορεί να αποτελεί λύση.

Η Ελληνική Αστυνομία της Κρήτης έχει ήδη φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων της. Δεν είναι δυνατόν κάθε νέα ανάγκη να αντιμετωπίζεται με περαιτέρω αποδυνάμωση των αστυνομικών Υπηρεσιών.

Η Πολιτεία οφείλει να στελεχώσει επαρκώς όλα τα Σώματα Ασφαλείας και να δώσει μια μόνιμη, θεσμικά ορθή και επιχειρησιακά αποτελεσματική λύση.

Εμείς, ως Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη συνεργασία μεταξύ των Σωμάτων, αλλά και να υπερασπιζόμαστε με συνέπεια το αστυνομικό προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

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