ΠΑΣΟΚ - Παιδεία: Η πραγματικότητα πίσω από τα PowerPoint της υπουργού

Την παρουσίαση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα της Παιδείας σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με δηλώσεις του Στέφανου Παραστατίδη, υπεύθυνου του ΚτΕ Παιδείας ο οποίος ανέφερε ότι δεν περιείχε έναν στοιχειώδη απολογισμό για όσα εξαγγέλθηκαν πέρυσι και δεν έγιναν.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον κ. Παραστατίδη, για τον υπολογισμό των κενών θέσεων για μία ακόμη χρονιά χρησιμοποιήθηκε το γνωστό «μπακαλοτέφτερο» και η προσωπική εκτίμηση των Διευθυντών Εκπαίδευσης. «Το περίφημο EduPlan.AI, που σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες θα λειτουργούσε από τον Μάρτιο του 2026, τον Απρίλιο βρισκόταν ακόμη στη φάση προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάπτυξή του».

Αναφορικά με το Πολλαπλό Βιβλίο, ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τόνισε ότι παρουσιάζεται ξανά ως μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά η εφαρμογή του μετατίθεται πλέον για τον Σεπτέμβριο του 2027. Στην ειδική αγωγή επισήμανε ότι η υπουργός Παιδείας προβάλλει μεν 7.230 Τμήματα Ένταξης για 71.184 μαθητές, ωστόσο δεν αρκεί να μετράμε Τμήματα Ένταξης στο χαρτί, αφού για την οικογένεια μετρά πόσα παιδιά έχουν από την πρώτη ημέρα και για όλες τις προβλεπόμενες ώρες την υποστήριξη που δικαιούνται.

Όσον αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο κ. Παραστατίδης έκανε λόγο για φιάσκο των αδειοδοτήσεων και δεν ειπώθηκε ούτε λέξη. «Η ακύρωση των τριών από τις τέσσερις πρώτες άδειες δεν είναι ασήμαντη διοικητική λεπτομέρεια. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να κρύβεται. Απαιτούνται απαντήσεις. Ποιος έλεγξε, ποιος εισηγήθηκε, ποιος τελικά πιστοποίησε και αδειοδότησε. Αλλά και να εξηγήσει συγκεκριμένα πως και με ποιο χρονοδιάγραμμά θα αντιμετωπισθούν οι σοβαρές επιπτώσεις της απόφασης του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας».

Και για τον «Εθνικό Διάλογο» υποστήριξε ότι οι 55 συνεδριάσεις που ανακοίνωσε η κυρία υπουργός έγιναν εν κρυπτώ. «Πενήντα πέντε συνεδριάσεις ποιων; Με ποιες εισηγήσεις; Με ποια πρακτικά; Με ποιες προτάσεις;», σημείωσε.

«Δεν μπορεί να ονομάζεται "Εθνικός Διάλογος" μια διαδικασία που εξελίσσεται ουσιαστικά εν κρυπτώ. Η συναίνεση δεν οικοδομείται με ανακοινώσεις εκ των υστέρων. Απαιτεί ενημέρωση, διαφάνεια, τεκμηρίωση και ουσιαστική συμμετοχή. Η Παιδεία δεν χρειάζεται άλλο ένα PowerPoint. Χρειάζεται λιγότερες επαναλαμβανόμενες εξαγγελίες, περισσότερη λογοδοσία και αποτελέσματα. Γιατί η νέα σχολική χρονιά δεν θα κριθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κριθεί μέσα στις πραγματικές αίθουσες των σχολείων», υπογράμμισε ο Στέφανος Παραστατίδης.

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