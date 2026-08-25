Ηράκλειο: Πάνω από 100 ετοιμόρροπα κτίρια στην Αγία Τριάδα – Νέα δράση Δήμου και ΤΕΕ/ΤΑΚ

Στην κατεύθυνση της υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης κινείται ο Δήμος Ηρακλείου με το ΤΕΕ/ΤΑΚ για το θέμα των ετοιμόρροπων κτισμάτων μετά και από την ενεργή εμπλοκή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας που ανέδειξε την ανάγκη δρομολόγησης πρακτικών λύσεων.

Μέσα από διαδοχικές επαφές και συναντήσεις που έγιναν με την εμπλοκή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ ΤΑΚ αυτό το οποίο αναδείχτηκε είναι η ανάγκη πιο ουσιαστικής παρακολούθησης των ετοιμόρροπων και των κτισμάτων που εμφανίζουν επικινδυνότητες ώστε να πιεστούν οι ιδιοκτήτες τους και να τις αποκαταστήσουν.

Όπως είναι γνωστό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας τα ετοιμόρροπα σπίτια ή τα κτίσματα που εμφανίζουν προβλήματα ετοιμορροπίας είναι περισσότερα από 100 και δυστυχώς όπως και στην υπόλοιπη παλιά πόλη που αντιμετωπίζει οξύτατα αντίστοιχα προβλήματα, η ανταπόκριση των ιδιοκτητών δυστυχώς δεν είναι η αναμενόμενη.

Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι όλες οι πλευρές συνηγορούν στην ανάγκη να υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση



ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές και να υπάρξει μια σύμβαση εργασίας του Δήμου Ηρακλείου και του ΤΕΕ ΤΑΚ που θα συγκροτήσει μια ειδική ομάδα μηχανικών που θα εξετάσουν μια μια όλες τις περιπτώσεις των κτιρίων που εμφανίζουν πρόβλημα και θα έρθουν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες τους σε μια προσπάθεια να τους ευαισθητοποιήσουν για να άρουν την επικινδυνότητα των κτισμάτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό θα τους προτείνουν και συγκεκριμένες λύσεις και τα βήματα στα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν προκειμένου να αποκαταστήσουν το ακίνητο τους και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθούν θα ζητείται εισαγγελική παρέμβαση και στην έσχατη περίπτωση που ούτε και τότε υπάρχει ανταπόκριση, τότε θα προχωρά η διαδικασία που ο νόμος προβλέπει ο Δήμος να κατεδαφίσει τις ετοιμορροπίες και ο πολίτης να χρεώνεται τα έξοδα από αυτή τη διαδικασία.

Την ίδια ώρα καταγγελίες που φτάνουν στο Ράδιο Κρήτη, αναφέρουν πως και επί της οδού Ατλαντίδος, υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο του οποίου τα μπαλκόνια είναι ετοιμόρροπα.

Σύμφωνα με τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας, τα γηρασμένα κτήρια του Ηρακλείου είναι ένα οξύτατο πρόβλημα της παλιάς πόλης, αλλά και του ευρύτερου του αστικού κέντρου και είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν ληφθούν μέτρα θα υπάρξουν σοβαρά ατυχήματα και εδώ ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

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