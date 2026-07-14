Ηράκλειο: Η Αγία Τριάδα διεκδικεί το μέλλον της - Πλάνο παρεμβάσεων του περιβαλλοντικού συλλόγου

Η Αγία Τριάδα, μια από τις πιο ιστορικές και προσφυγικές συνοικίες του Ηρακλείου, βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι ανάμεσα στη φθορά του χρόνου και την ανάγκη για σύγχρονη αστική αναγέννηση. Τα χρόνια προβλήματα υποδομών, η εγκατάλειψη του κτιριακού αποθέματος και τα ζητήματα καθημερινότητας δοκιμάζουν καθημερινά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας αναλαμβάνει δυναμική δράση, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τους θεσμικούς φορείς.

Με ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο παρεμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδικεί λύσεις που στοχεύουν στη μεταμόρφωση της συνοικίας σε μια γειτονιά ασφαλή, καθαρή, προσβάσιμη και ανθρώπινη, χωρίς να αλλοιώνεται ο ιδιαίτερος πολιτιστικός της χαρακτήρας.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την αναγέννηση της Αγίας Τριάδας – Συνεχείς δράσεις, συνεργασίες και διεκδικήσεις για μια ασφαλή, καθαρή και ανθρώπινη γειτονιά

Με σχέδιο, συνέπεια και τεκμηριωμένες προτάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας συνεχίζει να εργάζεται για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της συνοικίας και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου παρεμβάσεων που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκε σειρά επαφών με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς, ενώ κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα για ζητήματα που αφορούν την κοινωνική συνοχή, την καθαριότητα, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, το πράσινο και την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Οι σημαντικότερες ενέργειες του Συλλόγου

• Κοινωνική Πολιτική: Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα Στέλλα Αρχοτάκη, με στόχο την ένταξη της περιοχής σε πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας για την ουσιαστική ένταξη των Ρομά που διαμένουν στην Αγία Τριάδα στον κοινωνικό ιστό της πόλης.

• Καθαριότητα: Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στη συνοικία με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, κ. Τσαγκαράκη. Υποδείχθηκαν προβληματικά σημεία, ζητήθηκαν αποψιλώσεις, πλύσιμο και ανανέωση κάδων, μεταφορά κάδων όπου απαιτείται και συνολικά η εφαρμογή του Master Plan Καθαριότητας, που εκπόνησε η Ομάδα Δράσης Καθαριότητας του Συλλόγου.

• Κυκλοφορία και οδική ασφάλεια: Κατατέθηκαν έγγραφα αιτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των παράνομων σταθμεύσεων που αποκλείουν δρόμους και προσβάσεις, τη σήμανση και τον χαρακτηρισμό πεζοδρόμων, καθώς και την τοποθέτηση προστατευτικών κολωνακίων σε επικίνδυνα σημεία.

• Δημόσια ασφάλεια: Υποβλήθηκε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές για καταλήψεις εγκαταλελειμμένων κτισμάτων από άγνωστα άτομα, παραβιάσεις ιδιοκτησιών, παράνομη διαμονή και περιστατικά εκφοβισμού κατοίκων, ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

• Πολεοδομικές παρεμβάσεις: Σε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας, κ. Γιαλιτάκη, τέθηκαν ως προτεραιότητες η απαλλοτρίωση της Πλατείας Γαβαλάδων και η διάνοιξη κρίσιμων οδικών σημείων που θα βελτιώσουν σημαντικά την προσβασιμότητα στο εσωτερικό της συνοικίας.

• Ετοιμόρροπα κτίσματα: Υποβλήθηκε αίτημα προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη συγκρότηση ομάδας τεχνικής βοήθειας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ηρακλείου, με σκοπό την αξιολόγηση, ιεράρχηση και οριστική άρση της επικινδυνότητας νέων καταγεγραμμένων ετοιμόρροπων κτισμάτων.

• Πράσινο: Τις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται αυτοψία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πρασίνου, κ. Μπολάκη, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το Master Plan Συντήρησης και Εμπλουτισμού του Αστικού Πρασίνου, που εκπόνησε η Ομάδα Δράσης Πρασίνου του Συλλόγου και περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου

Το επόμενο διάστημα αναμένεται συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κατά την οποία θα παρουσιαστεί το συνολικό υπόμνημα προτάσεων του Συλλόγου για την αναγέννηση της Αγίας Τριάδας.

Κεντρική θέση στο υπόμνημα κατέχουν:

· Η επαναλειτουργία της Παλιάς Λαχαναγοράς ως σύγχρονου Κέντρου Γειτονιάς, με την αποκατάσταση του Πολυχώρου Εκδηλώσεων, την αξιοποίηση του κλειστού αναψυκτηρίου για κοινωφελείς και κοινωνικές χρήσεις, τη δημιουργία χώρου δράσεων για τα αδέσποτα ζώα και την παραχώρηση κατάλληλου χώρου για τη στέγαση και τη λειτουργία του Περιβαλλοντικού Συλλόγου.

· Η υλοποίηση προγράμματος άμεσων παρεμβάσεων καθημερινότητας, με ανακατασκευή πεζοδρομίων, αναβάθμιση των πεζοδρόμων, εκτεταμένη ενίσχυση του δημοτικού φωτισμού και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, περιορίζοντας παράλληλα τα φαινόμενα παραβατικότητας.

Η Αγία Τριάδα δεν χρειάζεται αποσπασματικές λύσεις. Χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συντονισμένες παρεμβάσεις και σταθερή πολιτική βούληση. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς, να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις και να διεκδικεί έργα και πολιτικές που θα μετατρέψουν την ιστορική αυτή συνοικία σε μια καθαρή, ασφαλή, προσβάσιμη και ζωντανή γειτονιά για όλους.

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