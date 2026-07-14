Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της

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Η Κατερίνα Καινούργιου κάνει διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά και το μωράκι τους.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές τους και ποζάρει αγκαλιά με την μικρούλα Ξένια μπροστά από το ηλιοβασίλεμα.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

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