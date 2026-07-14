ΤΡΙ.14 Ιου 2026 18:48
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Οι φωτογραφίες της Κατερίνας Καινούργιου από το πρώτο καλοκαίρι με την κόρη της

κατκεν
clock 18:00 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Κατερίνα Καινούργιου κάνει διακοπές στην Πάρο μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά και το μωράκι τους.

Η παρουσιάστρια  μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές τους και ποζάρει αγκαλιά με την μικρούλα Ξένια μπροστά από το ηλιοβασίλεμα.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Διαβάστε επίσης 

Μπάρκα για τον γάμο της: "Ένας μήνας «γυναίκα του»"

Η Κιμ Καρντάσιαν στην πρώτη selfie με τον σύντροφό της, Λιούις Χάμιλτον

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Καινούργιου Παρος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis