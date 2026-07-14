Λάρισα: Αυτοκίνητα διασχίζουν γέφυρα που σχεδόν «βούλιαξε» η κακοκαιρία Daniel (βίντεο)

Μία από τις εικόνες η οποία συνδυάστηκε με την βιβλική καταστροφή που άφησε στην περιοχή της Λάρισας και ευρύτερα στη Θεσσαλία ο Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023, ήταν η κατεστραμμένη γέφυρα στον Παλαιόπυργο.

Είναι χαρακτηριστικό πως απέκοψε τη σύνδεση μεταξύ παραλιακών κοινοτήτων του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς, δημιουργώντας μεγάλη δυσλειτουργία ακόμη και για δρομολόγια που ήταν υπόθεση λίγων λεπτών πριν την καταστροφή.

Σήμερα, σύμφωνα με το larissanet.gr, σχεδόν τρία χρόνια από το πέρασμα του Daniel πολίτες αναγκάζονται να παίρνουν τον ρίσκο και να διέρχονται με τα οχήματά τους πάνω από το γέφυρα, ενώ άλλοι – κυρίως ταξιδιώτες – μη γνωρίζοντας πως η σύνδεση μεταξύ των παραλιακών κοινοτήτων έχει διακοπεί αναγκάζονται αφού βλέπουν τη διαλυμένη γέφυρα να κάνουν όπισθεν. Αυτό σημαίνει δεκάδες χιλιόμετρα επιπλέον μέσω της Εθνικής Οδού.

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