Σε υπολειτουργία τα χειρουργεία του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου, λόγω αδειών

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Εκτός λειτουργίας τέθηκαν από χθες τρεις από τις επτά χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου και θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μπορέσει να χορηγηθεί η θερινή άδεια στο προσωπικό.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται κάθε καλοκαίρι, καθώς η χρόνια υποστελέχωση δεν επιτρέπει στους εργαζόμενους να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους χωρίς να περιοριστεί προσωρινά η χειρουργική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, η πίεση στα νοσοκομεία της Κρήτης αυξάνεται σημαντικά το καλοκαίρι, λόγω της τουριστικής κίνησης.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, η διοίκηση οφείλει στους εργαζόμενους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας περίπου 40.000 ημέρες κανονικής άδειας, περισσότερα από 2.000 ρεπό και αργίες, ενώ στο Κλασικό Ακτινολογικό εκκρεμούν ακόμη πάνω από 800 ρεπό.

Όπως αναφέρει το Σωματείο, υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες παραμένουν αδιάθετες άδειες ακόμη και από το 2023.

Οι εργαζόμενοι, όπως επισημαίνεται, καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου με συνεχείς βάρδιες, εφημερίες, μετακινήσεις μεταξύ τμημάτων και ανακλήσεις ρεπό και αδειών, καταφέρνοντας με δυσκολία να εξασφαλίσουν περίπου δύο εβδομάδες θερινής άδειας, συχνά όχι συνεχόμενες.

Παράλληλα, το Σωματείο προσφεύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, καταγγέλλοντας ότι η διοίκηση δεν έχει καταβάλει τις νόμιμες αποζημιώσεις για αδιάθετες άδειες σε εργαζόμενους ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις έληξαν ή οι οποίοι αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Όπως υποστηρίζει το Σωματείο, οι εργαζόμενοι δεν έλαβαν τις άδειες που δικαιούνταν λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ενώ η διοίκηση φέρεται να τους ενημερώνει ότι, εφόσον επιθυμούν να διεκδικήσουν τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, θα πρέπει να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

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