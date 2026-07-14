Super League: Ξανά ισόπαλοι Μαρινάκης-Αλαφούζος στις εκλογές για την προεδρία - Επαναλαμβάνονται αύριο!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ούτε η δεύτερη ψηφοφορία στην Super League έβγαλε πρόεδρο, καθώς οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος αναδείχθηκαν ισόπαλοι.

Άκαρπη λοιπόν αποδείχθηκε και η επαναληπτική εκλογική διαδικασία της Super League, καθώς δεν αναδείχθηκε νικητής στην ψηφοφορία που έτρεξαν οι ομάδες του συνεταιρισμού και η ΕΠΟ που έριξε “λευκό”, όπως αναμενόταν. Οι δύο υποψήφιοι πήραν από 7 ψήφους.

Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν:



Άρης



ΟΦΗ



Καλαμάτα



Ατρόμητος



Αστέρας AKTOR



Βόλος



Ολυμπιακός



Υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν:



ΑΕΚ



ΠΑΟΚ



Ηρακλής



Λεβαδειακός



Κηφισιά



Παναιτωλικός



Παναθηναϊκός

Εκλογές πάλι αύριο!

Κατόπιν της νέας παλινωδίας στη Λίγκα με το 7-7 να παραμένει μπετόν, το λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης που έκανε μια ενωτική πρόταση ζητώντας συναίνεση από τις δύο πλευρές: Να συμφωνήσουν οι δύο πρόεδροι ώστε να «κυβερνήσουν» τη Λίγκα από 1 χρόνο ο καθένας την επόμενη διετία.

Να σημειωθεί πως η ΕΠΟ έχει προτείνει η προεδρία της Stoiximan Super League να μοιραστεί στους Μαρινάκη και Αλαφούζο για έναν χρόνο στον καθένα. Θυμίζουμε πως την Πέμπτη (16/07) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026/27.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ