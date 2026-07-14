Αυτή είναι η πιο λεπτή σοκολάτα στον κόσμο: Πώς φτιάχτηκε (βίντεο)

Μια διαφορετική σοκολάτα «γεννήθηκε» στο Τόκιο, μέσα από το εργαστήριο του MATTE Bottega del Cioccolato. Η δημιουργία που έφερε στο προσκήνιο το ιαπωνικό κατάστημα είναι το Corteccia, ένα γλυκό τόσο λεπτό ώστε το πάχος του να φτάνει μόλις τα 0,03 χιλιοστά. Το όνομά του, που στα ιταλικά παραπέμπει στον φλοιό ενός δέντρου και συγκεκριμένα την ιδιαίτερη μορφή του, η οποία θυμίζει φυσικό ξύλινο κλαδί.

Πώς φτιάχτηκε

Σε αντίθεση με τις συνηθισμένες σοκολάτες, το Corteccia δεν αποτελείται από πολλές στρώσεις, αλλά από ένα ενιαίο και εξαιρετικά λεπτό φύλλο. Για να κατασκευαστεί αυτό το φύλλο, το MATTE χρειάστηκε ειδικό μηχανισμό αποκλειστικά για τις ανάγκες του. Η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με έναν τοπικό τεχνικό ειδικό στον εξοπλισμό παραγωγής και χρειάστηκε περίπου 18 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Η τεχνολογία αυτή θεωρείται ξεχωριστή, καθώς ακόμη και αν υπάρχουν παρόμοια μηχανήματα αλλού, κανένα δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σοκολάτα με τόσο ακραία λεπτότητα. Η συγκεκριμένη μέθοδος παραμένει ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του MATTE Bottega del Cioccolato και αποτελεί τον βασικό λόγο που το Corteccia δεν μπορεί εύκολα να αντιγραφεί.

Η έμπνευση για τη δημιουργία του γλυκού προήλθε από την επιθυμία του ιδρυτή του MATTE, Ματέο Σανκλίκα, να εξερευνήσει μια νέα διάσταση στην εμπειρία της σοκολάτας. Σκοπός του δεν ήταν απλώς να παρουσιάσει ένα διαφορετικό προϊόν, αλλά να δημιουργήσει μια υφή που δεν είχε παρουσιαστεί ξανά.

Η δημοτικότητα του Corteccia εκτοξεύτηκε όταν το επιδόρπιο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που οδήγησε αρκετούς να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κάτι παρόμοιο. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν καταφέρει να αναπαράγουν το αποτέλεσμα, καθώς η ειδικά σχεδιασμένη μηχανή συμπίεσης που χρησιμοποιεί το MATTE βρίσκεται αποκλειστικά στο δικό του εργαστήριο στο Τόκιο.

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