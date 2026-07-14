Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου: Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία

Σε μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 19ης Ιουλίου καλεί η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, τονίζοντας ότι η επιτυχία της κινητοποίησης αποτελεί υπόθεση όλων των εργαζομένων του κλάδου.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση εκφράζει, μεταξύ άλλων, την αντίθεσή της στην περαιτέρω επέκταση της κυριακάτικης εργασίας, με αφορμή το γεγονός ότι μπορούν τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά την προσεχή Κυριακή λόγω των θερινών εκπτώσεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, να κάνουν δική τους υπόθεση την οργάνωση κι επιτυχία της πανελλαδικής Απεργίας. Χωρίς να χαθεί ούτε ώρα, με τις ανακοινώσεις του Σωματείου μας στο χέρι, με την οργάνωση περιοδειών, συνελεύσεων και συσκέψεων παίρνουμε όλα τα μέτρα για να φτάσει το κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενη κι εργαζόμενο! Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τη δύναμη μας! Να γίνουν η οργή και η αγανάκτηση μαχητική διεκδίκηση!

Την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα, οι αποθήκες, τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα να αδειάσουν από εργαζόμενους. Να ακουστεί μαζικά και δυνατά σε κάθε πόλη κι εμπορικό δρόμο ότι δεν χαρίζουμε καμία Κυριακή στην εργοδοσία, δεν δεχόμαστε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ωράρια – λάστιχο, χωρίς Συλλογική Σύμβαση, χωρίς αυξήσεις στους μισθούς μας που τους εξαφανίζουν οι πολεμικές ανατιμήσεις και η ακρίβεια σε τρόφιμα, νοίκι, ρεύμα, καύσιμα από το πρώτο μισό του μήνα.

Το σχέδιο κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγαλεμπόρων για δουλειά κάθε Κυριακή δεν θα περάσει!

Την ίδια ώρα που οι εργοδοτικοί φορείς καθυστερούν και τρενάρουν την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να περάσει στα μουλωχτά νέα αντεργατική ρύθμιση για επέκταση της δουλειάς τις Κυριακές και αργίες σε περισσότερους κλάδους. Μάλιστα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, χαρακτηρίζοντας την κυριακάτικη αργία «στρέβλωση», που τώρα αποκαθίσταται!

Αποτελεί συνέχεια του χτυπήματος της Κυριακάτικης Αργίας όπου όλες τις κυβερνήσεις έβαλαν το χεράκι τους, από το 2013 και την κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα της ΝΔ. Από τις «εξαιρέσεις» που τότε μας έλεγαν, σήμερα έχουν ανοίξει την συζήτηση για ανοιχτά καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου, επέκταση της και σε άλλους κλάδους. Στρώνουν το έδαφος για την υπονόμευση ακόμα και των προσαυξήσεων στις αμοιβές που προβλέπονται σήμερα, μετατρέποντας την Κυριακή σε «κανονική» εργάσιμη μέρα, καταργώντας το ειδικό καθεστώς αμοιβής της.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας, που θα εξασφαλίζει χρόνο για ξεκούραση, διακοπές, ψυχαγωγία για εμάς και τις οικογένειες μας!

Για να βάλουμε τέρμα στην αθλιότητα της «λευκής νύχτας», όπου σε μια σειρά δήμους όλης της χώρας, με μια τζίφρα δημάρχου, οι εργαζόμενοι στο εμπόριο εξαναγκάζονται σε δουλειά μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα και μέχρι τα ξημερώματα, όποτε και όταν το επιθυμούν οι μεγαλέμποροι! Κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου έχουμε καταφέρει να μην περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί στον Δήμο Ηρακλείου!

Στην απαίτηση των εργοδοτών για περισσότερη, πιο φθηνή κι ευέλικτη δουλειά, δυναμώνουμε τον αγώνα για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ

Με τη μαζική συμμετοχή μας στην απεργία να επιβάλλουμε όλα όσα έχουμε ανάγκη, για να πάρουμε ανάσα κόντρα στο σάπιο κόσμο του κέρδους που καταδικάζει τους νέους εργαζόμενους, στην ανασφάλεια, στη ζωή με 771 ευρώ τον μήνα.

19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ! Απεργούμε διεκδικώντας:

Κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας – Καμία σκέψη για επέκταση της Κυριακάτικης εργασίας και σε άλλους κλάδους!

Αυξήσεις στους μισθούς, βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας.

Μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.

Κατάργηση του σπαστού ωραρίου.

Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στην εβδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο.

Κατοχύρωση επιδομάτων: γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας.

Κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να πληρώσουν οι μεγαλέμποροι! Όλοι αυτοί που ανακοινώνουν κέρδη – ρεκόρ για το 2025 από τη δική μας σκληρή δουλειά, τους παγωμένους μισθούς, την εντατικοποίηση της εργασίας μας! Οι ανακοινώσεις των κερδών των μεγάλων του εμπορίου είναι χαρακτηριστικές: Τα Jumbo με κέρδη 320 εκατ ευρώ (+3,6%), οι 5 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερμαρκετ με επενδύσεις 1 δις ευρώ για την επόμενη διετία, ο όμιλος Φουρλής με αύξηση κερδών κατά 52%, τα Attica με κέρδη – ρεκόρ και εισαγωγή στο χρηματιστήριο, το Πλαίσιο με τζίρο μισό δις και αύξηση κερδών 124%!

Αυτή την καθημερινότητα υπερασπίζονται η κυβέρνηση και οι εργοδότες και μας τρομοκρατούν για να μην σηκώσουμε κεφάλι! Πότε με την επίκληση των «εξαγορών κι επενδύσεων», πότε της «εξασφάλισης της βιωσιμότητας» των επιχειρηματικών ομίλων, πότε βαφτίζοντας «εκσυγχρονισμό» και «αναδιάρθρωση» τα σχέδια τους, προχωράνε σε νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων!

Απόδειξη είναι το κλείσιμο του πολυκαταστήματος NΟΤΟS στην Αθήνα με απόλυση πάνω από 160 εργαζομένων, η εθελούσια στα ΙΚΕΑ με στόχο να ξεφορτωθεί ο όμιλος Φουρλή εργαζόμενους με προϋπηρεσία και κατοχυρωμένα δικαιώματα και ταυτόχρονα να εντατικοποιήσει την εργασίας των υπόλοιπων, η εξαγορά του ΚΡΗΤΙΚΟΣ από τον ΜΑΣΟΥΤΗ που συνοδεύεται από απολύσεις.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε! Ποτέ και τίποτα δεν μας χαρίστηκε! Η ελπίδα για να βελτιώσουμε τους όρους δουλειάς και ζωής μας είναι στην οργάνωση του δικού μας αγώνα απέναντι και στην άθλια συμφωνία εργοδοτικών ενώσεων, κυβέρνησης με τον ελεγχόμενο εργατοπατέρα, ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, για να κρατιούνται οι κλαδικοί μισθοί στο ύψος του κατώτατου.

Αυτό έδειξε ο αγώνας των εργαζομένων στα NΟΤΟS, που βρίσκεται σε εξέλιξη! Αυτό απέδειξε η υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα Praktiker. Όταν οι εργαζόμενοι το πάρουν απόφαση, όταν δεν κάνουν πίσω, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες μπορούν να έχουν κατακτήσεις.

Η 19η Ιουλίου να αποτελέσει ημέρα ανάτασης για όλο τον κλάδο, ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε στις εργοδοτικές ενώσεις να υπογράψουν Συλλογική Σύμβαση!

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