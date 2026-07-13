Μυλοπόταμος: Είχε θερμοκήπιο με 103 δενδρύλλια κάνναβης - Καταζητούνταν για άλλη φυτεία στα Χανιά

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 60χρονος ημεδαπός σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για νέα καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 60χρονο ξεκίνησε από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Οι αρχές αξιοποίησαν εργαστηριακά ευρήματα από παλαιότερη υπόθεση, που αφορούσε τον εντοπισμό μεγάλης φυτείας 640 δενδρυλλίων κάνναβης στον Δήμο Κισσάμου τον Ιούλιο του 2025, για την οποία είχε ήδη συλληφθεί ένας 46χρονος.

Image

Από την εξέλιξη της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του 60χρονου στην υπόθεση των Χανίων, με αποτέλεσμα την έκδοση εντάλματος σύλληψης από την Ανακρίτρια του Α΄ Ανακριτικού Γραφείου Πρωτοδικών Χανίων.

Η νέα καλλιέργεια και η έφοδος στον Μυλοπόταμο

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιτήρησης, προέκυψε ότι ο 60χρονος είχε ξεκινήσει εκ νέου την εγκληματική του δραστηριότητα. Σήμερα το πρωί, αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, με τη συνδρομή των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Χανίων, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικές έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος στον Μυλοπόταμο.Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε ένα πλήρως οργανωμένο θερμοκήπιο, στο οποίο καλλιεργούνταν επιμελώς 103 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση των εξής αντικειμένων: 103 δενδρύλλια κάνναβης

Πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας, ανάπτυξης και ποτίσματος των φυτών, ψηφιακές ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για τις επικοινωνίες του. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Η Ελλάδα χωρίς γενιές: Η μεγάλη δημογραφική κατάρρευση που αλλάζει το μέλλον της χώρας

Κρήτη: Έναρξη θερινών εκπτώσεων με προσδοκίες αλλά και... μικρό καλάθι

Ηράκλειο: Νέος γύρος αντιδράσεων για τη δομή στους Αθανάτους - Συγκέντρωση το απόγευμα