Predator - «Βόμβα» Ντίλιαν στα δικαστήρια του Ισραήλ: «Το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές»

Για πρώτη φορά, σε δικαστικό έγγραφο o ίδιος ο ιδρυτής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της πώλησης του λογισμικού.

Η αναφορά-παραδοχή αυτή – που δίνει νέα διάσταση στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών – αποκαλύπτεται μέσω ανάρτησης του δικηγόρου Ζαχαρία Κεσσέ, ο οποίος εκπροσωπεί στις δικαστικές διαδικασίες, σε ποινικό και αστικό επίπεδο, τα περισσότερα από τα θύματα των υποκλοπών που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Κεσσές, ο Ταλ Ντίλιαν έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος ενός εκ των εντολέων του ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ, διεκδικώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το ενδιαφέρον όμως, εστιάζεται στο γεγονός ότι στο ίδιο δικόγραφο, ο επιχειρηματίας, όπως λέει, δεν αρνείται ότι το κακόβουλο λογισμικό Predator διατέθηκε στην Ελλάδα, αλλά ισχυρίζεται ότι η πώλησή του προς κρατικές αρχές ήταν απολύτως νόμιμη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου και, σύμφωνα με τον κ. Κεσσέ, η εκδίκασή της αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της σχετικής προδικαστικής διαδικασίας τους επόμενους μήνες. Στο πλαίσιο αυτής της δίκης ο Ταλ Ντίλιαν θα κληθεί, όπως σημειώνεται να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.





Για τα νέα δεδομένα ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές αναμένεται τις επόμενες κιόλας μέρες να ενημερώσει τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελο Μπακέλα που χειρίζεται και μελετά τις αιτήσεις ανάσυρσης από το αρχείο της δικογραφίας των υποκλοπών, μετά από σχετικές αιτήσεις που έχουν υποβάλει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Ο κ. Κεσσές θα προχωρήσει άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, όπως η αναζήτηση των σχετικών εγγράφων μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής, η αξιολόγηση του περιεχομένου τους και η εξέταση μαρτύρων που, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν μέχρι σήμερα καταθέσει στις ελληνικές αρχές. Όπως σημειώνει «Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατείχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα, επιλέγουν τη σιωπή και την αλαζονεία αντί για τη λογοδοσία».

Η ανάρτηση

Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.







📍 Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με… pic.twitter.com/dLelh3MlzO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 13, 2026

«Ο Tal Dilian, ιδρυτής της Intellexa και πρόσωπο που έχει ταυτιστεί διεθνώς με το λογισμικό Predator, επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος του Predator στην Ελλάδα, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αγωγή του, όμως, περιλαμβάνει έναν ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία. Για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφως και σε δικαστικό έγγραφο δηλώνει ότι ο ίδιος πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη χρήση του λογισμικού για παράνομες παρακολουθήσεις.

Η αγωγή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου στο Ισραήλ. Κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τους επόμενους δύο μήνες, ο Tal Dilian θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς που ο ίδιος περιλαμβάνει στο δικόγραφό του.

Η αγωγή αυτή και ιδίως οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της, θα κατατεθούν εκ μέρους μου άμεσα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Μπακέλα».

πηγή: tanea.gr

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