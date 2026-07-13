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Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου – Νεάπολης: Ολιγόωρη διακοπή την Πέμπτη - Σε σεμινάριο οι εργαζόμενοι

ΚΕΠΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
clock 20:25 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη θα είναι κλειστό την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 από τις 12:00 μ.μ – 13:30 λόγω συμμετοχής των εργαζομένων σε σεμινάριο Δημόσιας Διοίκησης.

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Δημος Αγιου Νικολαου Κεπα
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