Κ.Ε.Π Αγίου Νικολάου – Νεάπολης: Ολιγόωρη διακοπή την Πέμπτη - Σε σεμινάριο οι εργαζόμενοι

Από τον Δήμο Αγίου Νικολάου γίνεται γνωστό ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη θα είναι κλειστό την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 από τις 12:00 μ.μ – 13:30 λόγω συμμετοχής των εργαζομένων σε σεμινάριο Δημόσιας Διοίκησης.
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