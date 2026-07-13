Φωτιά σε οικοδομική ξυλεία στην Αλικαρνασσό - Η Πυροσβεστική απέτρεψε τα χειρότερα

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Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 13.07.26 στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ξέσπασε φωτιά σε υπό κατασκευή κτίσμα.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε στοίβες οικοδομικής ξυλείας, εντός του χώρου της νεοανεγειρόμενης οικοδομής, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το τοπικό κοιμητήριο.

Τα εύφλεκτα υλικά πήραν γρήγορα φωτιά, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που έγιναν ορατοί στην ευρύτερη περιοχή.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία

Τρία πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο.Το πλήρωμα των οχημάτων ξεκίνησε αμέσως τις ρίψεις νερού.Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και έσβησε προτού πάρει επικίνδυνες διαστάσεις.

Απολογισμός και ζημιές

Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά των πυροσβεστών, το συμβάν περιορίστηκε αποκλειστικά στον χώρο της ξυλείας. Οι φλόγες δεν κατάφεραν να επεκταθούν σε παρακείμενες ιδιοκτησίες, σπίτια ή σε οικόπεδα με ξηρά χόρτα, αποτρέποντας τα χειρότερα για την περιοχή.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς διενεργούνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

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