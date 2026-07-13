Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη "Συμμαχία των Προθύμων" - Τι θα συζητήσουν στο δείπνο των ηγετών

Στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι, όπου έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί ηγέτες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, εν όψει της αυριανής (14/7) παρέλασης για την εθνική γιορτή της Γαλλίας, κάλεσε τους ηγέτες της Συμμαχίας να συζητήσουν για το ζήτημα της Ουκρανίας, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού αλλά και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.





Μετά τη συνάντηση, στις 21:00 ώρα Ελλάδος, οι ηγέτες θα μεταβούν στο Μέγαρο των Ηλυσίων για το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν τους ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο πρωθυπουργός έφτασε το απόγευμα στη Γαλλία για τη συνάντηση και το δείπνο, ενώ αύριο θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας μαζί με δεκάδες άλλους ηγέτες.

Η υποδοχή των ηγετών γίνεται με κάθε επισημότητα καθώς, εκτός από τον Μακρόν, τους ηγέτες καλωσορίζουν ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν και η σύζυγος του Γάλλου προέδρου, Μπριζίτ Μακρόν.

Παράλληλα, θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των χωρών που συμμετέχουν και στο τέλος της παρέλασης θα υπάρξει οικογενειακή φωτογραφία.

Τι συζητούν για την Ουκρανία στη «Συμμαχία των Προθύμων»



Η συνάντηση των ηγετών πραγματοποιείται στο Hôtel des Invalides, με περισσότερους από 20 Ευρωπαίους επικεφαλής κρατών -και συνολικά 37- οι οποίοι θα συζητήσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη της Ουκρανίας σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο.

Πριν από τη σύνοδο, ο Μακρόν είχε συνάντηση με τον Ζελένσκι, ενώ έχει προγραμματιστεί -πριν από το δείπνο- κοινή συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή του Γάλλου προέδρου, του Ζελένσκι, του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Κιρ Στάρμερ.





Στόχος της Συμμαχίας είναι να εντείνουν την πίεση στον Πούτιν και τη Ρωσία ώστε να έχει μία πιο συμβιβαστική στάση στις διαπραγματεύσεις.

Η Ουκρανία, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο χειμώνας ακόμη αργεί, έχει εξαπολύσει επιθέσεις στα εδάφη της Ρωσίας με στόχο ενεργειακές υποδομές.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί το ενδεχόμενο να δοθούν αμέσως όπλα, συστήματα αεράμυνας και άλλη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, η οποία έχει επιφέρει πλήγματα στη Ρωσία το τελευταίο διάστημα, προκαλώντας της προβλήματα στις γραμμές ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, θα εξετάσουν πώς θα περιορίσουν τις πηγές εσόδων της Μόσχας, ιδίως τον «σκιώδη στόλο», που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, σε σύντομη δήλωσή του, είπε πως θα δουν πώς μπορούν να προστατέψουν την Ουκρανία από τις ρωσικές επιθέσεις από αέρος.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα και σε πετρελαϊκές μονάδες, με εικόνες από τη Ρωσία να δείχνουν… χάος και προπηλακισμούς στα βενζινάδικα σε αρκετές περιοχές, καθώς πολίτες περιμένουν για ώρες να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ λιγοστεύουν τα καύσιμα.

Ο Ζελένσκι θα παρουσιάσει αντιβαλλιστικό πρόγραμμα - Τι θα ζητήσει



Ο Ζελένσκι έφτασε στο Παρίσι για τις σημερινές συνομιλίες, τονίζοντας πως περιμένει ότι η συνάντηση «μπορεί να ανοίξει σημαντικά μεγαλύτερες ευκαιρίες για την Ουκρανία ώστε να ενισχύσει την άμυνά της».

«Η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι η αντιβαλλιστική άμυνα. Θα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας το αντιβαλλιστικό μας πρόγραμμα και, για πρώτη φορά, θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση σε επίπεδο ηγετών, συμβούλων εθνικής ασφαλείας και αμυντικών βιομηχανιών από χώρες που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός νέου αντιβαλλιστικού συστήματος.

Θα ευχαριστήσουμε τη Γαλλία για την ιστορική της υποστήριξη, ενώ στρατιωτικά στελέχη μας θα συμμετάσχουν στην παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας, την Ημέρα της Βαστίλης. Ευχαριστούμε όλους όσοι στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη πυρομαχικών και ζητάει βοήθεια από τους συμμάχους της ώστε να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Το Κίεβο θέλει να εξασφαλίσει περισσότερες προμήθειες και έχει πιέζει επίσης την Ευρώπη για συνεργασία στη δημιουργία του ουκρανικού αντιβαλλιστικού συστήματος αεροπορικής άμυνας.

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