ΔΕΥ.13 Ιου 2026 22:24
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Την Τρίτη (14/7) αιμοδοσία για την κάλυψη αναγκών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

αιμοδοσια
clock 19:53 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Σύλλογος Εργαστηριακών Γιατρών Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει αιμοδοσία για την κάλυψη αναγκών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στην πλατεία Δασκαλογιάννη 5:30 – 8:30 μ.μ.

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και ευθύνης και σώζει ζωές. Παράλληλα, η εκδήλωση θα δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική βιωματική εμπειρία οδικής ασφάλειας, μέσα από τη χρήση ειδικών γυαλιών προσομοίωσης μέθης και τάπητα προσομοίωσης.

Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί με την πολύτιμη συμβολή του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α και του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Ηρακλείου. Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το αλκοόλ και η οδήγηση δεν συμβιβάζονται ποτέ, ενώ η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη σώζουν ανθρώπινες ζωές. Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες, τονίζοντας: Σας περιμένουμε όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αιμοδοσία Ηρακλειο θύματα τροχαίων ατυχημάτων
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis