Ηράκλειο: Την Τρίτη (14/7) αιμοδοσία για την κάλυψη αναγκών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων

Ο Σύλλογος Εργαστηριακών Γιατρών Κρήτης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, διοργανώνει αιμοδοσία για την κάλυψη αναγκών θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 στην πλατεία Δασκαλογιάννη 5:30 – 8:30 μ.μ.



Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και ευθύνης και σώζει ζωές. Παράλληλα, η εκδήλωση θα δώσει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική βιωματική εμπειρία οδικής ασφάλειας, μέσα από τη χρήση ειδικών γυαλιών προσομοίωσης μέθης και τάπητα προσομοίωσης.



Η συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί με την πολύτιμη συμβολή του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α και του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. Ηρακλείου. Όπως επισημαίνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, το αλκοόλ και η οδήγηση δεν συμβιβάζονται ποτέ, ενώ η σωστή ενημέρωση και η πρόληψη σώζουν ανθρώπινες ζωές. Οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες, τονίζοντας: Σας περιμένουμε όλους να στηρίξουμε μαζί αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

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