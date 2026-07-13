Αγία Μαρίνα Βόνης: Χιλιάδες πιστοί στο ιστορικό προσκύνημα της Κρήτης

Ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα του καλοκαιριού για την Κρήτη πλησιάζει, με την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας στη Βόνη να είναι έτοιμη για την υποδοχή των χιλιάδων πιστών που αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της τις επόμενες ημέρες.

Το γνωστό σε όλη την Κρήτη προσκύνημα αποτελεί κάθε χρόνο σημείο συνάντησης ανθρώπων από κάθε περιοχή του νησιού, αλλά και επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι ταξιδεύουν μέχρι τη Βόνη για να βρεθούν κοντά στην Αγία Μαρίνα, να προσευχηθούν και να τιμήσουν τη μνήμη της στις 17 Ιουλίου, ημέρα της εορτής της.

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Ήδη η κίνηση στη Μονή έχει αυξηθεί, καθώς καθημερινά φτάνουν προσκυνητές. Η Αγία Μαρίνα της Βόνης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο γνωστά προσκυνήματα του νησιού. Ιδιαίτερα τις ημέρες της εορτής της, πλήθος πιστών συμμετέχει στις ακολουθίες και στις θρησκευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται προς τιμήν της.

Όπως κάθε χρόνο στην πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας Βόνης θα υπάρχουν και οι μικροπωλητές, με τους επισκέπτες, πέρα από τη συμμετοχή τους στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, να έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους της πανήγυρης και να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων, παραδοσιακών ειδών, αναμνηστικών και άλλων αγαθών, μέσα σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την κατάνυξη με το γιορτινό χαρακτήρα της ημέρας.

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Οι ώρες λειτουργίας και οι ακολουθίες της πανηγύρεως

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προσκυνητών, η Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης θα παραμείνει ανοικτή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, η Μονή θα παραμείνει ανοικτή σε 24ωρη βάση από την Παρασκευή 10 έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αυξημένη προσέλευση των πιστών. Από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου, η λειτουργία της θα είναι καθημερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα.

Παράλληλα, έχει καταρτιστεί πρόγραμμα καθημερινών ιερών ακολουθιών. Νυχτερινές Θείες Λειτουργίες θα τελεστούν στις 8, 9, 13, 14 και 15 Ιουλίου στις 21:00, καθώς και στις 12, 16 και 19 Ιουλίου στις 22:00. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιούνται στις 10, 11, 16, 17 και 18 Ιουλίου, καθώς και κάθε Κυριακή, με ώρα έναρξης τις 7:30 το πρωί.

Επιπλέον, κάθε Σάββατο στις 19:00 θα τελείται ο Εσπερινός, ενώ από Δευτέρα έως Παρασκευή, επίσης στις 19:00, θα ψάλλεται η Παράκληση προς την Αγία Μαρίνα.

Η Αγία Μαρίνα: Μια ζωή αφιερωμένη στην πίστη

Η Αγία Μαρίνα (γνωστή και ως Αγία Μαργαρίτα της Αντιοχείας στην Καθολική Εκκλησία) ήταν Χριστιανή αγία και μάρτυρας, που έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα στην Αντιόχεια Πισιδίας της Μικράς Ασίας.

Συχνά συγχέεται με την Αγία Πελαγία (καθώς «Μαρίνα» είναι το λατινικό αντίστοιχο του ελληνικού ονόματος «Πελαγία»), η οποία ήταν γνωστή ως Μαργαρίτα. Όμως στην πραγματικότητα η Αγία Μαρίνα δεν έχει σχέση με την Αγία Πελαγία, καθώς η πρώτη προερχόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και η δεύτερη από την Αντιόχεια της Συρίας.

Η Αγία Μαρίνα Γεννήθηκε στην Αντιόχεια Πισιδίας της Μικράς Ασίας. Η μητέρα της πέθανε λίγο μετά τη γέννησή της. Ο πατέρας της, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, ανέθεσε την ανατροφή της σε μια χριστιανή γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δίδαξε στην Αγία Μαρίνα τον Χριστιανισμό.

Σε ηλικία 15 ετών αποκάλυψε στον πατέρα της ότι ήταν χριστιανή. Ο πατέρας της την έδιωξε. Λίγο καιρό αργότερα ο έπαρχος Ολύμβριος έμαθε ότι η Αγία Μαρίνα ήταν χριστιανή. Διέταξε να τη συλλάβουν, την ανέκρινε, και στη συνέχεια την υπέβαλε σε σκληρά βασανιστήρια ώστε η Αγία Μαρίνα να απαρνηθεί την πίστη της, κάτι που δεν έγινε. Ο έπαρχος αποκεφάλισε την Αγία Μαρίνα.

Τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας βρίσκονται στην Αθήνα, στον ναό της Αγίας Μαρίνας, ενώ η χείρα της βρίσκεται στη Μονή Βατοπεδίου, στο Άγιο Όρος. Η μνήμη της εορτάζεται στις 17 Ιουλίου.

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