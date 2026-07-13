Ηράκλειο: Κυκλοφορούσε με το όπλο στα χέρια ανάμεσα σε θαμώνες καταστήματος!

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Απίστευτο περιστατικό χθες το απόγευμα στις Τρεις Εκκλησιές του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων, όπου ένας 20χρονος φέρεται να κυκλοφορούσε μέσα και έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με ένα πιστόλι στα χέρια, προκαλώντας εύλογο τρόμο στους θαμώνες!

Εκλήθη η αστυνομία και όπως προέκυψε, ένας 25χρονος φίλος του νεαρού, πήρε το όπλο και το έκρυψε προκειμένου να τον καλύψει. Τελικά συνελήφθησαν και οι δύο.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση:

Συνελήφθησαν χθες (12.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών-Αστερουσίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για κατά τα περίπτωση αδικήματα της Νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και υπόθαλψη εγκληματία.

Ειδικότερα χθες (12.07.2026) απογευματινές ώρες σε περιοχή του εν λόγω Δήμου, 20χρονος φέροντας πυροβόλο όπλο περιφερόταν πέριξ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προκαλώντας τρόμο και ανησυχία στους παρευρισκόμενους θαμώνες και ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Άμεσα από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ όπως προέκυψε από την αστυνομική προανάκριση έτερος ημεδαπός 25χρονος παρέλαβε το όπλο και το απέκρυψε προκειμένου να ματαιώσει τη δίωξη του 20χρονου.

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Εν λόγω όπλο -πιστόλι εντοπίστηκε και κατασχέθηκε με γεμιστήρα και δύο φυσίγγια.

Συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αστερουσίων.

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