Κρήτη: Σύγκρουση μηχανής με βανάκι - Νεκρός ο μοτοσικλετιστής

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Νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας νεαρός, αλλοδαπός μοτοσικλετιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, μετά από τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε, με ένα όχημα βαν.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε επί του ΒΟΑΚ ύψος των Αγίων Πάντων, ανάμεσα σε Καλύβες και Βρύσες Χανίων, σήμερα (Δευτέρα 13/7) νωρίς το πρωί.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο άτυχος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Βάμμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο οδηγος του βαν συνελήφθη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν μέσα στο όχημα υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η νέα τραγωδία, ερευνώνται από την αστυνομία.

(φωτογραφία αρχείου)

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