Τεχνητή Νοημοσύνη: Τα επαγγέλματα που δεν θα καταφέρει να αντικαταστήσει ποτέ

Η τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, δίνοντας φθηνές λύσεις σε πολλές επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών.

Οι εργαζόμενοι, ιδίως αυτοί που πρωτομπαίνουν στην αγορά εργασίας, ανησυχούν –συχνά δικαίως- ότι η νέα τεχνολογία θα τους στερήσει την ευκαιρία για επαγγελματική αποκατάσταση.

Σε έρευνα στην αγορά εργασίας που έκανε ο Guardian, ρώτησε άτομα από διάφορους κλάδους για την επίδραση που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη στις σταδιοδρομίες. Και αν υπάρχουν θέσεις εργασίας που μπορεί να επηρεαστούν λιγότερο.

Και οι απαντήσεις ήταν ενθαρρυντικές. Κάποιοι άνθρωποι, μπορεί να πετύχουν.







Σύμφωνα με τη Χίρα Μάλικ, επιθεωρήτρια φαρμακοποιό και ιδρύτρια αλυσίδας φαρμακείων, οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι κλινικοί γιατροί συνταγογράφησης, δεν θα χάσουν τις δουλειές τους.

Επισήμανε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που είναι πιο ευάλωτες στην τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ιατρικοί γραμματείς, προσωπικό υποστήριξης φαρμακείου, ομάδες επεξεργασίας συνταγών και χειρισμού κλήσεων.

Το μεγαλύτερο πλήγμα θα αφορά θέσεις που σχετίζονται με συμπλήρωση καθορισμένων εντύπων, αρχεία ή ερωτήματα ασθενών. Αλλά όχι αυτές που αφορούν κλινικές αποφάσεις. Οι περισσότερο μηχανικές θέσεις θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν. Αλλά οι φαρμακοποιοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι κλινικοί γιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα παραμένουν πολύ λιγότερο ευάλωτοι στην αντικατάσταση.

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Ο λόγος είναι η ευθύνη για την ασφάλεια των ασθενών και τις αποφάσεις θεραπείας. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση των πληροφοριών και στην επισήμανση κινδύνων, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει εάν η θεραπεία είναι ασφαλής ή κατάλληλη», λέει η Χίρα Μάλικ.

Από την πλευρά του, ο πλαστικός χειρουργός, Δρ Ρίαζ Άγκα, εκτιμά ότι ορισμένες ιατρικές ειδικότητες, όπως η πλαστική χειρουργική, είναι απίθανο να αντικατασταθούν. Η εφαρμογή τους είναι εξαιρετικά εξατομικευμένη. Ίσως διατρέχουν κίνδυνο τομείς όπως η ακτινολογία.

Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τελικά να βοηθήσει έναν χειρουργό να αναλύσει προηγούμενες περιπτώσεις για να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων, προσθέτει.

Σύμφωνα με τον Δρα Άγκα, η ακτινολογία είναι μια ειδικότητα «η οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη».







«Έχουν γίνει πολλές μελέτες που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ερμηνεύσει σαρώσεις με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ακρίβειας και αξιοπιστίας. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι ακτινολόγοι εξαφανίζονται, αλλά ο ρόλος τους μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά».

Και συμβουλεύει τους μελλοντικούς γιατρούς να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη «σωστά και να κατανοούν τόσο τα δυνατά όσο και τα όριά της».

Εκπαίδευση και φροντίδα παιδιών



Στην εκπαίδευση, η τεχνητή νοημοσύνη είναι και πάλι πιο πιθανό να επηρεάσει τους διοικητικούς και καθημερινούς ρόλους υποστήριξης της διδασκαλίας. Οι ειδικοί δεν θεωρούν πιθανό να αντικαταστήσει πλήρως τους εκπαιδευτικούς.

«Όσον αφορά τις επιλογές σταδιοδρομίας, η διδασκαλία είναι εξαιρετική», σύμφωνα με τον Σαράθ Τζιβάν, ιδρυτή του Εργαστηρίου Επιτυχίας Γενεών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. «Οι μαθητές θα χρειάζονται πάντα αξιόπιστες σχέσεις ενηλίκων για να τους βοηθήσουν να μάθουν».

Ένας άλλος τομέας που δεν μπορεί να καλυφθεί από την ΑΙ είναι η φροντίδα παιδιών. Η τεχνολογία δεν μπορεί να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ακόμη και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει την επικοινωνία και την οργάνωση, λέει ότι «οι άνθρωποι θέλουν έναν άνθρωπο να φροντίζει τα παιδιά τους».







Η ζήτηση για φροντίδα παιδιών είναι ισχυρή και οι θέσεις εργασίας καλύπτονται γρήγορα. Επιπλέον, η φύλαξη παιδιών μπορεί να προσφέρει ευέλικτη, κατ’ οίκον εργασία με καλές δυνατότητες κέρδους. Άλλες σχετικές θέσεις εργασίας στον τομέα περιλαμβάνουν τη διαχείριση βρεφονηπιακών σταθμών ή την υψηλού επιπέδου παροχή νταντάδων ή ιδιαίτερων μαθημάτων.

Νομικά επαγγέλματα



Θέσεις ρουτίνας, όπως οι ρόλοι των βοηθών δικηγόρων και των νεότερων δικηγόρων είναι πιθανό να επηρεαστούν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Κυρίως γιατί περιλαμβάνουν εργασίες όπως αναθεώρηση εγγράφων, σύνταξη πρώτων εκδόσεων νομικών εγγράφων, συλλογή πληροφοριών και συμπλήρωση εντύπων.

Σύμφωνα με τον Πιερ Πρόνερ, «αυτές είναι εργασίες στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα ισχυρή». Ο Πρόνερ είναι CEO εταιρείας διαδικτυακών νομικών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν και να συνεργαστούν με δικηγόρους.

Ωστόσο, η ΑΙ δεν θα καταργήσει τις θέσεις εργασίας εισαγωγικού επιπέδου σε νομικά επαγγέλματα. «Οι ρόλοι θα παραμείνουν, αλλά απλώς θα αλλάξουν», λέει. Οι νεότεροι δικηγόροι είναι πιθανό να επικεντρωθούν νωρίτερα στην εφαρμογή νομικής κρίσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Ο άλλος τομέας είναι η εποπτεία του έργου που εκτελούν οι πράκτορες της ΑΙ. «Η τεχνητή νοημοσύνη εξακολουθεί να χρειάζεται εποπτεία», λέει.

Ο Μπρετ Ντίξον, αντιπρόεδρος της Νομικής Εταιρείας Αγγλίας και Ουαλίας, λέει ότι η αυτοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας θα μπορούσε να δημιουργήσει «περισσότερο χρόνο και ευκαιρίες για τους νέους δικηγόρους να σκεφτούν πιο βαθιά περίπλοκα νομικά ζητήματα».

Επίσης, υπάρχουν κλάδοι της νομικής, όπως το οικογενειακό δίκαιο ή οι δικαστικές διαμάχες, που επηρεάζονται λιγότερο άμεσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τον Πρόνερ, η ΑΙ θα μπορούσε να προσφέρει εξαιρετική βοήθεια σε έναν δικηγόρο να προετοιμαστεί για μια δικαστική υπόθεση.Ή για να λειτουργεί το back office μιας δικηγορικής εταιρείας πιο αποτελεσματικά.

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