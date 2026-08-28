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Η δεκαετία που άφησε ως αποτύπωμα στη μόδα τις βάτες, τα power suits, τη λύκρα, είναι ξανά εδώ. Το βασικό όμως είναι πως τα 80s ήταν αυτή η εποχή που οι γυναίκες διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους και αυτό μεταφράστηκε μέσα από τις πιο δυναμικές σιλουέτες, τις οποίες φέτος ανακαλύπτουμε ξανά.

Η σειρά The Shards των Ryan Murphy και Bret Easton Ellis που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα, αποτυπώνει αυτή την ατμόσφαιρα, τοποθετώντας ξανά στο προσκήνιο την δεκαετία των 80s με τους πρωταγωνιστές να φορούν γυαλιά ηλίου Ray-Ban Clubmaster, κορμάκια, χαρτοφύλακες Gucci, preppy πόλο μπλουζάκια, ψηλόμεσα παντελόνια με ζώνες και φυσικά big blowout μαλλιά, όλα χαρακτηριστικά της εποχής.

Τα catwalks της σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-27 μετέφρασαν τους κώδικες των 80s στην πιο σύγχρονη εκδοχή τους και αυτές είναι οι τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας τώρα.

Τα 80s επέστρεψαν στη μόδα και αυτές είναι οι 8 τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας το φθινόπωρο 2026-1

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Το power suit



Το fashion uniform της σύγχρονης γυναίκας: tailored σακάκι με βάτες, ελαφρώς oversized παντελόνι, κομψά τακούνια… Η σιλουέτα της business woman των 80s αποδεικνύει, ακόμη και σήμερα, ότι παραμένει πάντα hot.

Τα 80s επέστρεψαν στη μόδα και αυτές είναι οι 8 τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας το φθινόπωρο 2026-2

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Το punk look



Ripped τζιν, band T-shirts, ζώνες με studs και δερμάτινα τζάκετ. Ο οίκος Dior επαναφέρει ένα κλασικό 80s look στη μόδα.

Το perfecto



Ένα κλασικό κομμάτι της ροκ γκαρνταρόμπας, το δερμάτινο biker jacket, δεν έχει χάσει ποτέ τη δύναμή του και θα το δούμε και φέτος.

Τα 80s επέστρεψαν στη μόδα και αυτές είναι οι 8 τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας το φθινόπωρο 2026-3

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Χρωματιστά καλσόν



Όσο πιο τολμηρό το χρώμα, τόσο πιο egdy το στυλ, ειδικά αν τολμήσετε συνδυασμούς και με άλλα χρώματα.

Τα 80s επέστρεψαν στη μόδα και αυτές είναι οι 8 τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας το φθινόπωρο 2026-4

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XXL βάτες



Οι βάτες που αναδιαμορφώνουν τη σιλουέτα, υπήρξαν από τα πιο χαρακτηριστικά των 80s, μια λεπτομέρεια που επιστρέφει φέτος σε σακάκια και bodysuits.

Τα 80s επέστρεψαν στη μόδα και αυτές είναι οι 8 τάσεις που θα έχουν την προσοχή μας το φθινόπωρο 2026-5

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Το preppy style



Το preppy style άνθισε τη δεκαετία των 80s στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και φέτος αυτή η αισθητική γίνεται πιο cool από ποτέ.

Πηγή: vogue.gr