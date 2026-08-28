ΠΑΡ.28 Αυγ 2026 18:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά σε σπίτι στον Μαραθώνα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ

οθωμανικη οχια
clock 20:27 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στον Μαραθώνα, όταν μια οχιά δάγκωσε ένα παιδί μόλις 18 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ. Το φίδι επιτέθηκε αρχικά στο μικρό παιδί, δαγκώνοντάς το στο χέρι.

Στην προσπάθειά του να το βοηθήσει, πλησίασε το σημείο ο 14,5 ετών αδερφός του, με αποτέλεσμα να δεχθεί και εκείνος δάγκωμα από την οχιά.

Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Εκεί τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παραμένουν, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται καλή.

Για την πορεία της υγείας των δύο παιδιών μίλησε στο MEGA ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι εξελίσσεται ομαλά. Όπως ανέφερε, κανένα από τα δύο παιδιά δεν είναι διασωληνωμένο, ωστόσο οι γιατροί συνεχίζουν να τα παρακολουθούν στενά. Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ακόμη ότι το περιστατικό συνέβη σε ημιαγροτική περιοχή, όπου η παρουσία ερπετών δεν είναι ασυνήθιστη και ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να προκύψει.

Διαβάστε επίσης 

18 παραβάσεις, ένα τροχαίο και πρόστιμα 18.590 ευρώ – Η επικίνδυνη «κούρσα» 30χρονου

Το πρωινό της ντροπής στη Μύκονο: Μισή φέτα τυρί - Όλη η ξεφτίλα της σεζόν!

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Παιδιά Οχιά Δάγκωμα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis