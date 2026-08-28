Οχιά δάγκωσε δύο παιδιά σε σπίτι στον Μαραθώνα - Νοσηλεύονται στη ΜΕΘ

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε σπίτι στον Μαραθώνα, όταν μια οχιά δάγκωσε ένα παιδί μόλις 18 μηνών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ. Το φίδι επιτέθηκε αρχικά στο μικρό παιδί, δαγκώνοντάς το στο χέρι.

Στην προσπάθειά του να το βοηθήσει, πλησίασε το σημείο ο 14,5 ετών αδερφός του, με αποτέλεσμα να δεχθεί και εκείνος δάγκωμα από την οχιά.

Τα δύο αδέρφια μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Εκεί τους χορηγήθηκε αντιοφικός ορός και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου και παραμένουν, με την κατάσταση της υγείας τους να χαρακτηρίζεται καλή.

Για την πορεία της υγείας των δύο παιδιών μίλησε στο MEGA ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, επισημαίνοντας ότι εξελίσσεται ομαλά. Όπως ανέφερε, κανένα από τα δύο παιδιά δεν είναι διασωληνωμένο, ωστόσο οι γιατροί συνεχίζουν να τα παρακολουθούν στενά. Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ακόμη ότι το περιστατικό συνέβη σε ημιαγροτική περιοχή, όπου η παρουσία ερπετών δεν είναι ασυνήθιστη και ένα τέτοιο συμβάν μπορεί να προκύψει.

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