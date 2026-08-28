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ΕΛΛΑΔΑ

18 παραβάσεις, ένα τροχαίο και πρόστιμα 18.590 ευρώ – Η επικίνδυνη «κούρσα» 30χρονου

αστυνομία μπλόκο
clock 13:26 | 28/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε τους δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη, χθες το βράδυ, μετά από επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο.

Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα και μονόδρομους, αλλά και διαδοχικές παραβιάσεις ερυθρών σηματοδοτών, περιλάμβανε, σύμφωνα με την Αστυνομία, η «κούρσα» του, η οποία κατέληξε σε τροχαίο με υλικές ζημιές. Συνολικά τού βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις, με τα πρόστιμα να φτάνουν τα 18.590 ευρώ, ενώ κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε, ασκώντας βία σε βάρος αστυνομικών.

Ο 30χρονος δικυκλιστής οδηγείται με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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