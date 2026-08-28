Η Δανάη Μπάρκα ποζάρει με μαγιό σε βόλτα της με σκάφος

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Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, λίγο πριν επιστρέψει στην καθημερινή της ρουτίνα.

Η ηθοποιός πόσταρε μία φωτογραφία και την βλέπουμε να ποζάρει πάνω σε σκάφος με μαύρο ολόσωμο μαγιό. Σε μία από αυτές απολαμβάνει τη θέα, ενώ σε άλλη χαμογελά στον φακό χωρίς μακιγιάζ.

«Κάπου ανάμεσα στο μπλε και στο πράσινο, θυμήθηκα πόσο όμορφη είναι η ζωή και πόσο καθόλου αυτονόητα είναι αυτά που έχουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.

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